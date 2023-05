Selon l'analyse de RedHat, les solutions low-code et no-code peuvent potentiellement réduire le temps de développement des applications de 90 %. Leur popularité croissante est tirée par un nombre croissant d'entreprises qui passent au numérique pendant la pandémie. On estime que près de 60 % de toutes les applications personnalisées sont désormais créées en dehors du service informatique, dont 30 % par des employés aux compétences de développement limitées. Gartner prédit que d'ici 2024, le développement d'applications low-code représentera plus de 65 % de toutes les activités de développement d'applications.

L'une des entreprises à l'origine de cette tendance est Quickbase, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, qui propose une plate-forme low-code et no-code conçue pour aider les entreprises à se connecter et à automatiser les systèmes, les processus et les charges de travail. Avec plus de deux décennies d'expérience, Quickbase travaille avec des clients comme Daifuku, une société japonaise d'équipements de manutention, pour rationaliser les opérations et améliorer l'agilité opérationnelle.

La plate-forme low-code de Quickbase permet aux clients d'orchestrer visuellement les flux de travail entre les applications et les outils tiers à l'aide d'une logique métier simple, d'intégrations prédéfinies et d'extensions alimentées par des API. Cela signifie que les employés peuvent facilement modifier une application métier, transformer des données ou modifier le schéma sans mettre l'application hors ligne. De plus, les créateurs d'applications et les administrateurs disposent d'un contrôle granulaire sur l'accès et la conservation des données.

En tirant parti de Quickbase, les développeurs, les parties prenantes de l'entreprise et les équipes informatiques peuvent collaborer efficacement, en vérifiant les applications dans un environnement contrôlé avant de les lancer pour une utilisation plus large. De plus, ils peuvent réviser, publier et annuler les modifications apportées aux applications pendant que les utilisateurs continuent à y ajouter des données, en développement ou en production.

L'un des principaux avantages de Quickbase est sa capacité à faciliter la communication et la collaboration entre les équipes, en comblant le fossé entre les départements et en garantissant une vue unifiée des processus complexes. Cela conduit à une efficacité accrue, à des économies de coûts et à une transformation numérique accélérée. Selon Forrester, une entreprise peut économiser environ 4,4 millions de dollars en valeur ajoutée sur trois ans en adoptant des outils low-code.

L'impact de Quickbase peut être vu dans la façon dont il a aidé Daifuku, l'un de ses clients, à utiliser la plate-forme pour résoudre les problèmes commerciaux liés à la chaîne d'approvisionnement. Daifuku avait besoin d'une application pour permettre le suivi de la division des pièces, du point d'entrée à l'atelier d'assemblage en passant par l'ingénierie. La plate-forme a aidé Daifuku à normaliser les processus, à automatiser les notifications et à fournir des données historiques et une analyse des tendances pour éclairer la prise de décision globale.

Quickbase est en concurrence avec de nombreuses startups sur le marché low-code/ no-code en croissance rapide, telles que Webflow, Airtable et OutSystems. Cependant, le vice-président de Daifuku, Giovanni Stone, souligne la facilité d'utilisation de Quickbase en tant que différenciateur clé, permettant à divers groupes d'employés de participer à la création d'applications et à la gestion des données, ce qui la rend accessible et conviviale.

De plus, Quickbase équipe les "développeurs citoyens" de Daifuku pour résoudre des problèmes que le service informatique n'aurait peut-être pas priorisés. Avec un temps de développement d'application moyen d'au moins cinq mois, cette solution low-code aide les employés à résoudre rapidement les problèmes directement sur le terrain, en obtenant de meilleurs résultats et en comblant les lacunes entre les systèmes monolithiques.

Quickbase n'est qu'un exemple de la façon dont les plates-formes low-code et no-code comme AppMaster révolutionnent le fonctionnement des entreprises. Alors que les entreprises continuent d'adopter ces solutions, attendez-vous à voir un changement dans l'agilité, l'efficacité et la transformation numérique dans tous les secteurs.