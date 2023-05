Według analizy firmy RedHat, rozwiązania low-code i no-code mogą potencjalnie skrócić czas tworzenia aplikacji o 90%. Ich rosnąca popularność jest napędzana przez rosnącą liczbę przedsiębiorstw przechodzących na cyfryzację w czasie pandemii. Szacuje się, że prawie 60% wszystkich aplikacji niestandardowych jest obecnie tworzonych poza działem IT, a 30% tworzonych jest przez pracowników o ograniczonych umiejętnościach programistycznych. Gartner przewiduje, że do 2024 r. tworzenie aplikacji low-code będzie odpowiadać za ponad 65% wszystkich działań związanych z tworzeniem aplikacji.

Jedną z firm napędzających ten trend jest Quickbase z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts, która oferuje low-code platformę no-code, zaprojektowaną, aby pomóc firmom łączyć i automatyzować systemy, procesy i obciążenia. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu Quickbase współpracuje z klientami takimi jak Daifuku, japońska firma zajmująca się sprzętem do transportu materiałów, w celu usprawnienia operacji i poprawy sprawności operacyjnej.

Platforma Quickbase z low-code umożliwia klientom wizualne organizowanie przepływów pracy w aplikacjach i narzędziach innych firm przy użyciu prostej logiki biznesowej, gotowych integracji i rozszerzeń opartych na interfejsie API. Oznacza to, że pracownicy mogą łatwo modyfikować aplikację biznesową, przekształcać dane lub zmieniać schemat bez przełączania aplikacji w tryb offline. Ponadto twórcy aplikacji i administratorzy mają szczegółową kontrolę nad dostępem do danych i ich przechowywaniem.

Wykorzystując Quickbase, programiści, interesariusze biznesowi i zespoły IT mogą efektywnie współpracować, weryfikując aplikacje w kontrolowanym środowisku przed uruchomieniem ich do szerszego użytku. Ponadto mogą przeglądać, publikować i odrzucać zmiany w aplikacjach, podczas gdy użytkownicy nadal dodają do nich dane, zarówno w fazie rozwoju, jak i produkcji.

Jedną z kluczowych zalet Quickbase jest jego zdolność do ułatwiania komunikacji i współpracy między zespołami, wypełniania luki między działami i zapewniania jednolitego widoku złożonych procesów. Prowadzi to do zwiększenia wydajności, oszczędności kosztów i przyspieszenia transformacji cyfrowej. Według firmy Forrester, firma może zaoszczędzić około 4,4 miliona dolarów na zwiększonej wartości w ciągu trzech lat, stosując narzędzia low-code.

Wpływ Quickbase można zobaczyć w tym, jak pomógł Daifuku, jednemu z jego klientów, używać platformy do rozwiązywania problemów biznesowych związanych z łańcuchem dostaw. Firma Daifuku potrzebowała aplikacji umożliwiającej śledzenie podziału części, od punktu wejścia, przez inżynierię, aż po warsztat montażowy. Platforma pomogła firmie Daifuku w standaryzacji procesów, automatyzacji powiadomień oraz dostarczaniu danych historycznych i analiz trendów w celu podejmowania decyzji w szerszym kontekście.

Quickbase konkuruje z licznymi start-upami na szybko rozwijającym się rynku niskiego kodu/ no-code, takimi jak Webflow, Airtable i OutSystems. Jednak wiceprezes Daifuku, Giovanni Stone, podkreśla łatwość obsługi Quickbase jako kluczowy wyróżnik, umożliwiając różnym grupom pracowników udział w tworzeniu aplikacji i zarządzaniu danymi, czyniąc ją dostępną i przyjazną dla użytkownika.

Ponadto Quickbase wyposaża „programistów obywatelskich” w Daifuku do rozwiązywania problemów, którym dział IT mógł nie nadać priorytetu. Przy średnim czasie opracowywania aplikacji wynoszącym co najmniej pięć miesięcy, to low-code rozwiązanie pomaga pracownikom szybko rozwiązywać problemy bezpośrednio na hali, osiągając lepsze wyniki i wypełniając luki między systemami monolitycznymi.

Quickbase to tylko jeden przykład tego, jak platformy low-code i no-code takie jak AppMaster, rewolucjonizują sposób działania firm. W miarę jak firmy będą wdrażać te rozwiązania, należy spodziewać się zmian w zakresie elastyczności, wydajności i transformacji cyfrowej w różnych branżach.