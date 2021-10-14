وفقًا لتحليل RedHat ، يمكن أن تقلل الحلول low-code no-code من وقت تطوير التطبيق بنسبة 90٪. ويعزى تزايد شعبيتها إلى زيادة عدد الشركات التي أصبحت رقمية خلال الوباء. تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 60٪ من جميع التطبيقات المخصصة يتم إنشاؤها الآن خارج قسم تكنولوجيا المعلومات ، مع 30٪ تم إنشاؤها بواسطة موظفين لديهم مهارات تطوير محدودة. تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2024 ، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65٪ من جميع أنشطة تطوير التطبيقات.

إحدى الشركات التي تقود هذا الاتجاه هي Quickbase ومقرها كامبريدج ، ماساتشوستس ، والتي تقدم نظامًا أساسيًا low-code no-code مصمم لمساعدة الشركات على الاتصال وأتمتة الأنظمة والعمليات وأعباء العمل. مع أكثر من عقدين من الخبرة ، تعمل Quickbase مع عملاء مثل Daifuku ، وهي شركة يابانية لمعدات مناولة المواد ، لتبسيط العمليات وتحسين سرعة التشغيل.

يتيح النظام الأساسي low-code لـ Quickbase للعملاء تنظيم تدفقات العمل بشكل مرئي عبر التطبيقات وأدوات الجهات الخارجية باستخدام منطق الأعمال البسيط والتكاملات المنشأة مسبقًا والإضافات التي تعمل بواجهة برمجة التطبيقات. هذا يعني أنه يمكن للموظفين بسهولة تعديل تطبيق الأعمال أو تحويل البيانات أو تغيير المخطط دون جعل التطبيق في وضع عدم الاتصال. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع منشئو التطبيق والمسؤولون بالتحكم الدقيق في الوصول إلى البيانات والاحتفاظ بها.

من خلال الاستفادة من Quickbase ، يمكن للمطورين وأصحاب المصلحة في الأعمال وفرق تكنولوجيا المعلومات التعاون بفعالية والتحقق من التطبيقات في بيئة خاضعة للرقابة قبل إطلاقها للاستخدام على نطاق أوسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم مراجعة ونشر وتجاهل التغييرات على التطبيقات بينما يستمر المستخدمون في إضافة البيانات إليها ، في التطوير أو في الإنتاج.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ Quickbase في قدرتها على تسهيل الاتصال والتعاون بين الفرق ، وسد الفجوة بين الإدارات وضمان رؤية موحدة للعمليات المعقدة. يؤدي هذا إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف وتسريع التحول الرقمي. وفقًا لشركة Forrester ، يمكن للشركة توفير حوالي 4.4 مليون دولار من القيمة المتزايدة على مدار ثلاث سنوات من خلال اعتماد أدوات low-code.

يمكن رؤية تأثير Quickbase في كيف ساعدت Daifuku ، أحد عملائها ، على استخدام النظام الأساسي لحل مشاكل الأعمال المتعلقة بسلسلة التوريد. طلب Daifuku تطبيقًا للسماح بتتبع تقسيم الأجزاء ، من نقطة الدخول إلى الهندسة إلى ورشة التجميع. ساعدت المنصة Daifuku في توحيد العمليات ، وأتمتة الإخطارات ، وتوفير البيانات التاريخية وتحليل الاتجاهات لإثراء عملية صنع القرار على مستوى الصورة الكبيرة.

تتنافس Quickbase مع العديد من الشركات الناشئة في سوق الرمز المنخفض / no-code سريع النمو ، مثل Webflow و Airtable و OutSystems. ومع ذلك ، يسلط Daifuku VP Giovanni Stone الضوء على سهولة استخدام Quickbase كمميز رئيسي ، مما يسمح لمجموعات مختلفة من الموظفين بالمشاركة في إنشاء التطبيقات وإدارة البيانات ، مما يجعلها سهلة الوصول وسهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك ، تقوم Quickbase بتجهيز "المطورين المواطنين" في Daifuku لمعالجة المشكلات التي ربما لم يكن قسم تكنولوجيا المعلومات قد حددها من أولوياتها. مع متوسط وقت تطوير التطبيق الذي لا يقل عن خمسة أشهر ، يساعد هذا الحل low-code الموظفين على حل المشكلات بسرعة مباشرة على الأرض ، مما يؤدي إلى نتائج أفضل وسد الفجوات بين الأنظمة المتجانسة.

Quickbase هو مجرد مثال واحد على كيفية قيام الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster بإحداث ثورة في طريقة عمل الشركات. مع استمرار الشركات في تبني هذه الحلول ، توقع رؤية تحول في المرونة والكفاءة والتحول الرقمي عبر الصناعات.