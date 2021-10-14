Согласно анализу RedHat, решения low-code и no-code потенциально могут сократить время разработки приложений на 90%. Их растущая популярность обусловлена увеличением числа предприятий, переходящих на цифровые технологии во время пандемии. По оценкам, почти 60% всех пользовательских приложений в настоящее время создаются вне ИТ-отдела, а 30% создаются сотрудниками с ограниченными навыками разработки. Gartner прогнозирует, что к 2024 году на разработку приложений low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений.

Одной из компаний, продвигающих эту тенденцию, является компания Quickbase из Кембриджа, штат Массачусетс, которая предлагает платформу low-code и no-code, предназначенную для того, чтобы помочь предприятиям подключать и автоматизировать системы, процессы и рабочие нагрузки. Обладая более чем двадцатилетним опытом, Quickbase работает с такими клиентами, как Daifuku, японской компанией по производству погрузочно-разгрузочного оборудования, для оптимизации операций и повышения оперативной гибкости.

Платформа Quickbase с low-code позволяет клиентам визуально организовывать рабочие процессы между приложениями и сторонними инструментами, используя простую бизнес-логику, готовые интеграции и расширения на основе API. Это означает, что сотрудники могут легко изменять бизнес-приложение, преобразовывать данные или изменять схему, не переводя приложение в автономный режим. Кроме того, разработчики приложений и администраторы имеют детальный контроль над доступом к данным и их хранением.

Используя Quickbase, разработчики, заинтересованные стороны бизнеса и ИТ-команды могут эффективно сотрудничать, проверяя приложения в контролируемой среде перед их запуском для более широкого использования. Кроме того, они могут просматривать, публиковать и отменять изменения в приложениях, в то время как пользователи продолжают добавлять в них данные, находящиеся в разработке или в рабочей среде.

Одним из ключевых преимуществ Quickbase является его способность облегчать общение и сотрудничество между командами, сокращая разрыв между отделами и обеспечивая единое представление о сложных процессах. Это приводит к повышению эффективности, экономии средств и ускорению цифровой трансформации. По данным Forrester, компания может сэкономить около 4,4 млн долларов США за три года, внедрив инструменты low-code.

Влияние Quickbase можно увидеть в том, как он помог Daifuku, одному из своих клиентов, использовать платформу для решения бизнес-задач, связанных с цепочками поставок. Daifuku требовалось приложение, позволяющее отслеживать детали, начиная с точки входа, заканчивая проектированием и сборочным цехом. Платформа помогла Daifuku стандартизировать процессы, автоматизировать уведомления и предоставить исторические данные и анализ тенденций для принятия масштабных решений.

Quickbase конкурирует с многочисленными стартапами на быстрорастущем рынке low-code/ no-code, такими как Webflow, Airtable и OutSystems. Тем не менее, вице-президент Daifuku Джованни Стоун подчеркивает простоту использования Quickbase как ключевое отличие, позволяющее различным группам сотрудников участвовать в создании приложений и управлении данными, что делает его доступным и удобным для пользователя.

Кроме того, Quickbase помогает «гражданским разработчикам» Daifuku решать проблемы, которым ИТ-отдел не уделял должного внимания. Среднее время разработки приложения составляет не менее пяти месяцев. Это решение low-code помогает сотрудникам быстро решать проблемы прямо на рабочем месте, добиваясь лучших результатов и заполняя пробелы между монолитными системами.

Quickbase — это всего лишь один пример того, как платформы low-code и no-code такие как AppMaster, революционизируют методы работы бизнеса. Поскольку компании продолжают внедрять эти решения, ожидается изменение гибкости, эффективности и цифровой трансформации в разных отраслях.