Laut RedHat-Analyse können low-code und no-code Lösungen die Entwicklungszeit von Anwendungen potenziell um 90 % verkürzen. Ihre steigende Popularität wird durch eine zunehmende Zahl von Unternehmen vorangetrieben, die während der Pandemie digitalisiert werden. Es wird geschätzt, dass fast 60 % aller benutzerdefinierten Apps jetzt außerhalb der IT-Abteilung erstellt werden, wobei 30 % von Mitarbeitern mit begrenzten Entwicklungsfähigkeiten erstellt werden. Gartner prognostiziert, dass low-code -App-Entwicklung bis 2024 für über 65 % aller App-Entwicklungsaktivitäten verantwortlich sein wird.

Eines der Unternehmen, das diesen Trend vorantreibt, ist Quickbase aus Cambridge, Massachusetts, das eine low-code, no-code Plattform anbietet, die Unternehmen dabei unterstützt, Systeme, Prozesse und Workloads zu verbinden und zu automatisieren. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung arbeitet Quickbase mit Kunden wie Daifuku, einem japanischen Hersteller von Flurförderzeugen, zusammen, um den Betrieb zu rationalisieren und die betriebliche Agilität zu verbessern.

low-code Plattform von Quickbase ermöglicht es Kunden, Workflows über Anwendungen und Tools von Drittanbietern hinweg visuell zu orchestrieren, indem sie einfache Geschäftslogik, vorgefertigte Integrationen und API-gestützte Erweiterungen verwenden. Das bedeutet, dass Mitarbeiter eine Business-App einfach modifizieren, Daten transformieren oder das Schema ändern können, ohne die App offline zu nehmen. Darüber hinaus haben App-Entwickler und Administratoren eine detaillierte Kontrolle über den Datenzugriff und die Aufbewahrung.

Durch die Nutzung von Quickbase können Entwickler, Geschäftsbeteiligte und IT-Teams effektiv zusammenarbeiten und Anwendungen in einer kontrollierten Umgebung überprüfen, bevor sie für eine breitere Nutzung freigegeben werden. Darüber hinaus können sie Änderungen an Apps überprüfen, veröffentlichen und verwerfen, während Benutzer weiterhin Daten zu ihnen hinzufügen, in der Entwicklung oder in der Produktion.

Einer der Hauptvorteile von Quickbase ist seine Fähigkeit, die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teams zu erleichtern, die Lücke zwischen Abteilungen zu schließen und eine einheitliche Sicht auf komplexe Prozesse zu gewährleisten. Dies führt zu Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen und einer beschleunigten digitalen Transformation. Laut Forrester kann ein Unternehmen durch den Einsatz von low-code Tools über einen Zeitraum von drei Jahren rund 4,4 Millionen US-Dollar an Mehrwert einsparen.

Der Einfluss von Quickbase zeigt sich darin, wie es Daifuku, einem seiner Kunden, dabei geholfen hat, die Plattform zur Lösung von Geschäftsproblemen im Zusammenhang mit der Lieferkette zu nutzen. Daifuku benötigte eine App, um die Abteilungsverfolgung von Teilen vom Eingangspunkt über die Konstruktion bis zur Montagehalle zu ermöglichen. Die Plattform unterstützte Daifuku bei der Standardisierung von Prozessen, der Automatisierung von Benachrichtigungen und der Bereitstellung historischer Daten und Trendanalysen, um umfassende Entscheidungen zu treffen.

Quickbase konkurriert mit zahlreichen Startups im schnell wachsenden Low-Code/ no-code -Markt, wie Webflow, Airtable und OutSystems. Giovanni Stone, VP von Daifuku, hebt jedoch die Benutzerfreundlichkeit von Quickbase als wesentliches Unterscheidungsmerkmal hervor, das es verschiedenen Mitarbeitergruppen ermöglicht, an der App-Erstellung und Datenverwaltung teilzunehmen, wodurch es zugänglich und benutzerfreundlich wird.

Darüber hinaus rüstet Quickbase „Bürgerentwickler“ bei Daifuku aus, um Probleme anzugehen, die die IT-Abteilung möglicherweise nicht priorisiert hat. Mit einer durchschnittlichen App-Entwicklungszeit von mindestens fünf Monaten hilft diese low-code Lösung Mitarbeitern, Probleme schnell direkt vor Ort zu lösen, bessere Ergebnisse zu erzielen und Lücken zwischen monolithischen Systemen zu schließen.

Quickbase ist nur ein Beispiel dafür, wie low-code und no-code Plattformen wie AppMaster die Arbeitsweise von Unternehmen revolutionieren. Wenn Unternehmen diese Lösungen weiterhin einsetzen, können Sie branchenübergreifend mit einer Verschiebung in Agilität, Effizienz und digitaler Transformation rechnen.