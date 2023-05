Volgens analyse van RedHat kunnen low-code en no-code oplossingen de ontwikkelingstijd van applicaties mogelijk met 90% verkorten. Hun stijgende populariteit wordt gedreven door een toenemend aantal ondernemingen dat tijdens de pandemie digitaal gaat. Geschat wordt dat bijna 60% van alle apps op maat nu buiten de IT-afdeling wordt gemaakt, waarvan 30% door medewerkers met beperkte ontwikkelvaardigheden. Gartner voorspelt dat tegen 2024 low-code app-ontwikkeling verantwoordelijk zal zijn voor meer dan 65% van alle app-ontwikkelingsactiviteiten.

Een van de bedrijven die deze trend aanjaagt, is het in Cambridge, Massachusetts gevestigde Quickbase, dat een low-code, no-code platform biedt dat is ontworpen om bedrijven te helpen bij het verbinden en automatiseren van systemen, processen en workloads. Met meer dan twee decennia aan ervaring werkt Quickbase samen met klanten als Daifuku, een Japans bedrijf voor materiaalbehandelingsapparatuur, om de activiteiten te stroomlijnen en de operationele flexibiliteit te verbeteren.

low-code platform van Quickbase stelt klanten in staat om workflows visueel te orkestreren tussen applicaties en tools van derden met behulp van eenvoudige bedrijfslogica, vooraf gebouwde integraties en API-aangedreven extensies. Dit betekent dat werknemers eenvoudig een zakelijke app kunnen aanpassen, gegevens kunnen transformeren of het schema kunnen wijzigen zonder de app offline te halen. Bovendien hebben app-bouwers en -beheerders gedetailleerde controle over gegevenstoegang en -bewaring.

Door gebruik te maken van Quickbase kunnen ontwikkelaars, zakelijke belanghebbenden en IT-teams effectief samenwerken en applicaties in een gecontroleerde omgeving verifiëren voordat ze voor breder gebruik worden gelanceerd. Bovendien kunnen ze wijzigingen in apps beoordelen, publiceren en negeren terwijl gebruikers er gegevens aan blijven toevoegen, in ontwikkeling of in productie.

Een van de belangrijkste voordelen van Quickbase is de mogelijkheid om communicatie en samenwerking tussen teams te vergemakkelijken, de kloof tussen afdelingen te overbruggen en een uniform beeld van complexe processen te garanderen. Dit leidt tot meer efficiëntie, kostenbesparingen en versnelde digitale transformatie. Volgens Forrester kan een bedrijf in drie jaar tijd ongeveer $ 4,4 miljoen aan toegevoegde waarde besparen door low-code tools te gebruiken.

De impact van Quickbase is te zien aan de manier waarop het Daifuku, een van zijn klanten, heeft geholpen het platform te gebruiken om supply chain-gerelateerde bedrijfsproblemen op te lossen. Daifuku had een app nodig om het volgen van onderdelen door de divisie mogelijk te maken, vanaf het punt van binnenkomst via engineering tot aan de montagewerkplaats. Het platform hielp Daifuku bij het standaardiseren van processen, het automatiseren van meldingen en het leveren van historische gegevens en trendanalyses om de besluitvorming over het grote geheel te ondersteunen.

Quickbase concurreert met tal van startups in de snelgroeiende low-code/ no-code markt, zoals Webflow, Airtable en OutSystems. Daifuku VP Giovanni Stone benadrukt echter het gebruiksgemak van Quickbase als een belangrijke onderscheidende factor, waardoor verschillende werknemersgroepen kunnen deelnemen aan het maken van apps en gegevensbeheer, waardoor het toegankelijk en gebruiksvriendelijk wordt.

Bovendien rust Quickbase "burgerontwikkelaars" bij Daifuku uit om problemen aan te pakken die de IT-afdeling mogelijk geen prioriteit had gegeven. Met een gemiddelde app-ontwikkelingstijd van ten minste vijf maanden helpt deze low-code oplossing werknemers om problemen snel op de werkvloer op te lossen, betere resultaten te behalen en hiaten tussen monolithische systemen op te vullen.

Quickbase is slechts één voorbeeld van hoe low-code en no-code platforms zoals AppMaster een revolutie teweegbrengen in de manier waarop bedrijven werken. Naarmate bedrijven deze oplossingen blijven toepassen, kunt u een verschuiving verwachten in flexibiliteit, efficiëntie en digitale transformatie in alle sectoren.