Ruby on Rails 7.1 Beta aumenta suporte ao Docker

A partir de 13 de setembro, o framework de aplicação web baseado em Ruby, Ruby on Rails, entrou em sua fase beta 7.1, fortalecendo a compatibilidade do Docker em uma atualização significativa. Esse aprimoramento garante que os Dockerfiles necessários para implantação de aplicativos sejam produzidos pela própria estrutura.

Após a geração de um novo aplicativo, a estrutura atualizada encapsula os arquivos relacionados ao Docker no aplicativo. Esses arquivos são otimizados para utilidade de produção com camadas de cache e construção em vários estágios, o que reduz tamanhos grandes de imagens. Além disso, eles fornecem dependências, independentemente de um ambiente de construção JavaScript ser utilizado pelos desenvolvedores ou não.

Além de suas implicações de escalabilidade , as melhorias do Docker alinham o Ruby on Rails com AppMaster e outras plataformas modernas no-code que também apresentam suporte robusto ao Docker. Esta etapa pode ajudar o Rails a manter sua competitividade e relevância no ecossistema de ferramentas de desenvolvimento web em rápida evolução.

Os desenvolvedores interessados ​​podem acessar o Rails 7.1 beta 1 via GitHub.

Ao reforçar o suporte ao Docker, o Rails 7.1 beta simboliza um avanço legítimo no domínio da estrutura de aplicações web baseadas em Ruby. Esta revelação, juntamente com outras melhorias, é uma prova da evolução contínua do Rails, acompanhando plataformas de desenvolvimento de ponta como AppMaster.