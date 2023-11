Ruby on Rails 7.1 Beta verbessert Docker-Unterstützung

Seit dem 13. September ist das auf Ruby basierende Webanwendungs-Framework Ruby on Rails in die Beta-Phase 7.1 eingetreten und stärkt die Docker-Kompatibilität in einem bedeutenden Update. Diese Erweiterung stellt sicher, dass die erforderlichen Docker-Dateien für die Anwendungsbereitstellung vom Framework selbst erstellt werden.

Bei der Generierung einer neuen Anwendung kapselt das aktualisierte Framework Docker-bezogene Dateien in der Anwendung. Diese Dateien sind für den Produktionseinsatz mit Caching-Ebenen und mehrstufiger Erstellung optimiert, wodurch große Bildgrößen reduziert werden. Darüber hinaus sorgen sie für Abhängigkeiten, unabhängig davon, ob eine JavaScript-Build-Umgebung von Entwicklern verwendet wird oder nicht.

Abgesehen von den Auswirkungen auf die Skalierbarkeit bringen die Docker-Verbesserungen Ruby on Rails auf eine Linie mit AppMaster und anderen modernen no-code Plattformen, die ebenfalls über robuste Docker-Unterstützung verfügen. Dieser Schritt kann Rails dabei helfen, seine Wettbewerbsfähigkeit und Relevanz im sich schnell entwickelnden Ökosystem der Webentwicklungstools aufrechtzuerhalten.

Interessierte Entwickler können über GitHub auf Rails 7.1 Beta 1 zugreifen.

Durch die Stärkung der Docker-Unterstützung symbolisiert die Betaversion von Rails 7.1 einen legitimen Fortschritt im Bereich des Ruby-basierten Webanwendungs-Frameworks. Diese Enthüllung, gepaart mit anderen Verbesserungen, ist ein Beweis für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Rails, die mit modernsten Entwicklungsplattformen wie AppMaster Schritt hält.