Ruby on Rails 7.1 Beta 增强了 Docker 支持

截至 9 月 13 日，基于 Ruby 的 Web 应用框架 Ruby on Rails 已进入 7.1 beta 阶段，重大更新加强了 Docker 兼容性。此增强功能可确保应用程序部署所需的 Dockerfile 由框架本身生成。

当生成新的应用程序时，更新后的框架将Docker相关的文件封装在应用程序中。这些文件针对具有缓存层和多阶段构建的生产实用程序进行了优化，从而减少了大图像的大小。此外，它们还提供依赖项，无论开发人员是否使用 JavaScript 构建环境。

除了可扩展性影响之外，Docker 的改进还使 Ruby on Rails 与AppMaster和其他也具有强大 Docker 支持功能的现代no-code平台保持一致。这一步骤可以帮助 Rails 在快速发展的 Web 开发工具生态系统中保持竞争力和相关性。

有兴趣的开发者可以通过 GitHub 访问 Rails 7.1 beta 1。

通过加强 Docker 支持，Rails 7.1 beta 象征着基于 Ruby 的 Web 应用程序框架领域的合法进步。此次发布以及其他增强功能证明了 Rails 的持续发展，与AppMaster等尖端开发平台保持同步。