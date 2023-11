Ruby on Rails 7.1 Beta zwiększa obsługę Dockera

Od 13 września framework aplikacji internetowych oparty na Ruby, Ruby on Rails, wszedł w fazę beta 7.1, wzmacniając kompatybilność z Dockerem w znaczącej aktualizacji. To ulepszenie zapewnia, że ​​wymagane pliki Dockerfile do wdrożenia aplikacji są generowane przez samą platformę.

Po wygenerowaniu nowej aplikacji zaktualizowany framework hermetyzuje pliki związane z Dockerem w aplikacji. Pliki te są zoptymalizowane pod kątem zastosowań produkcyjnych z warstwami buforowania i wieloetapowym budowaniem, co pozwala zmniejszyć duże rozmiary obrazów. Dodatkowo zapewniają zależności niezależnie od tego, czy programiści korzystają ze środowiska kompilacji JavaScript, czy nie.

Oprócz konsekwencji związanych ze skalowalnością , ulepszenia Dockera zapewniają zgodność Ruby on Rails z AppMaster i innymi nowoczesnymi platformami no-code, które również zapewniają solidną obsługę Dockera. Ten krok może pomóc Railsowi zachować konkurencyjność i znaczenie w szybko rozwijającym się ekosystemie narzędzi do tworzenia stron internetowych.

Zainteresowani programiści mogą uzyskać dostęp do Rails 7.1 beta 1 poprzez GitHub.

Wzmacniając obsługę Dockera, Rails 7.1 beta symbolizuje uzasadniony postęp w dziedzinie frameworka aplikacji internetowych opartych na Ruby. To odkrycie, w połączeniu z innymi ulepszeniami, jest świadectwem ciągłej ewolucji Railsów, dotrzymując kroku najnowocześniejszym platformom programistycznym, takim jak AppMaster.