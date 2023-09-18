الإصدار التجريبي من Ruby on Rails 7.1 يعزز دعم Docker

اعتبارًا من 13 سبتمبر، دخل إطار عمل تطبيق الويب المستند إلى Ruby، Ruby on Rails، في مرحلته التجريبية 7.1، مما يعزز توافق Docker في تحديث مهم. يضمن هذا التحسين أن يتم إنتاج ملفات Dockerfiles المطلوبة لنشر التطبيق بواسطة إطار العمل نفسه.

عند إنشاء تطبيق جديد، يقوم الإطار المحدث بتغليف الملفات المتعلقة بـ Docker في التطبيق. تم تحسين هذه الملفات لأداة الإنتاج مع طبقات التخزين المؤقت والبناء متعدد المراحل، مما يقلل من أحجام الصور الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر التبعيات، بغض النظر عما إذا كان المطورون يستخدمون بيئة بناء JavaScript أم لا.

إلى جانب آثار قابلية التوسع ، فإن تحسينات Docker تجعل Ruby on Rails متوافقة مع AppMaster وغيرها من الأنظمة الأساسية الحديثة التي no-code والتي تتميز أيضًا بدعم Docker القوي. يمكن أن تساعد هذه الخطوة ريلز في الحفاظ على قدرتها التنافسية وأهميتها في النظام البيئي سريع التطور لأدوات تطوير الويب.

يمكن للمطورين المهتمين الوصول إلى Rails 7.1 beta 1 عبر GitHub.

من خلال تعزيز دعم Docker، يرمز الإصدار التجريبي من Rails 7.1 إلى تقدم مشروع في مجال إطار عمل تطبيقات الويب المستند إلى Ruby. يعد هذا الكشف، إلى جانب التحسينات الأخرى، بمثابة شهادة على التطور المستمر لـ Rails، ومواكبة منصات التطوير المتطورة مثل AppMaster.