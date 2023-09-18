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Бета-версия Ruby on Rails 7.1 расширяет поддержку Docker

18, сент. 2023
Бета-версия Ruby on Rails 7.1 расширяет поддержку Docker

По состоянию на 13 сентября платформа веб-приложений, основанная на Ruby, Ruby on Rails, вступила в бета-фазу 7.1, улучшив совместимость Docker в значительном обновлении. Это усовершенствование гарантирует, что необходимые файлы Dockerfile для развертывания приложения создаются самой платформой.

При создании нового приложения обновленная платформа инкапсулирует в нем файлы, связанные с Docker. Эти файлы оптимизированы для использования в производственных целях благодаря слоям кэширования и многоэтапному построению, что позволяет уменьшить размеры больших изображений. Кроме того, они предусматривают зависимости независимо от того, используется ли разработчиками среда сборки JavaScript или нет.

Помимо последствий для масштабируемости , улучшения Docker приводят Ruby on Rails в соответствие с AppMaster и другими современными платформами no-code, которые также обеспечивают надежную поддержку Docker. Этот шаг может помочь Rails сохранить свою конкурентоспособность и актуальность в быстро развивающейся экосистеме инструментов веб-разработки.

Заинтересованные разработчики могут получить доступ к первой бета-версии Rails 7.1 через GitHub.

Укрепляя поддержку Docker, бета-версия Rails 7.1 символизирует законный прогресс в области разработки веб-приложений на основе Ruby. Это открытие, в сочетании с другими улучшениями, является свидетельством продолжающейся эволюции Rails, идущей в ногу с передовыми платформами разработки, такими как AppMaster.

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