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Ruby on Rails 7.1 Beta Docker Desteğini Artırıyor

Eyl 18, 2023
Ruby on Rails 7.1 Beta Docker Desteğini Artırıyor

13 Eylül itibarıyla Ruby tabanlı web uygulama çerçevesi Ruby on Rails, önemli bir güncellemeyle Docker uyumluluğunu güçlendirerek 7.1 beta aşamasına girdi. Bu geliştirme, uygulama dağıtımı için gerekli Docker dosyalarının çerçevenin kendisi tarafından üretilmesini sağlar.

Yeni bir uygulamanın oluşturulmasının ardından güncellenen çerçeve, Docker ile ilgili dosyaları uygulamada kapsüller. Bu dosyalar, büyük görüntü boyutlarını azaltan önbellekleme katmanları ve çok aşamalı oluşturma ile üretim kullanımı için optimize edilmiştir. Ek olarak, geliştiriciler tarafından bir JavaScript oluşturma ortamının kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın bağımlılıkları sağlarlar.

Ölçeklenebilirlik etkilerinin yanı sıra Docker iyileştirmeleri, Ruby on Rails'i AppMaster ve güçlü Docker desteğine sahip diğer modern no-code platformlarla uyumlu hale getiriyor. Bu adım, Rails'in hızla gelişen web geliştirme araçları ekosisteminde rekabetçiliğini ve geçerliliğini korumasına yardımcı olabilir.

İlgilenen geliştiriciler Rails 7.1 beta 1'e GitHub aracılığıyla erişebilirler.

Docker desteğini güçlendiren Rails 7.1 beta, Ruby tabanlı web uygulama çerçevesi alanında meşru bir ilerlemeyi simgeliyor. Bu tanıtım, diğer iyileştirmelerle birleştiğinde, Rails'in AppMaster gibi son teknoloji geliştirme platformlarına ayak uydurarak devam eden gelişiminin bir kanıtıdır.

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