Ruby on Rails 7.1 bêta améliore la prise en charge de Docker

Depuis le 13 septembre, le framework d'application web basé sur Ruby, Ruby on Rails, est entré dans sa phase bêta 7.1, renforçant la compatibilité Docker dans une mise à jour importante. Cette amélioration garantit que les Dockerfiles requis pour le déploiement d'applications sont produits par le framework lui-même.

Lors de la génération d'une nouvelle application, le framework mis à jour encapsule les fichiers liés à Docker dans l'application. Ces fichiers sont optimisés pour les utilitaires de production avec des couches de mise en cache et une construction en plusieurs étapes, ce qui réduit les grandes tailles d'image. De plus, ils prévoient des dépendances, que les développeurs utilisent ou non un environnement de construction JavaScript.

Outre leurs implications en matière d'évolutivité , les améliorations de Docker alignent Ruby on Rails sur AppMaster et d'autres plates-formes modernes no-code qui disposent également d'une prise en charge robuste de Docker. Cette étape peut aider Rails à maintenir sa compétitivité et sa pertinence dans l'écosystème en évolution rapide des outils de développement Web.

Les développeurs intéressés peuvent accéder à Rails 7.1 bêta 1 via GitHub.

En renforçant la prise en charge de Docker, Rails 7.1 bêta symbolise une avancée légitime dans le domaine du framework d'application Web basé sur Ruby. Ce dévoilement, associé à d'autres améliorations, témoigne de l'évolution continue de Rails, au rythme des plateformes de développement de pointe comme AppMaster.