Ruby on Rails 7.1 Beta potenzia il supporto Docker

Dal 13 settembre, il framework per applicazioni web basato su Ruby, Ruby on Rails, è entrato nella fase beta 7.1, rafforzando la compatibilità Docker con un aggiornamento significativo. Questo miglioramento garantisce che i Dockerfile necessari per la distribuzione dell'applicazione siano prodotti dal framework stesso.

Al momento della generazione di una nuova applicazione, il framework aggiornato incapsula i file relativi a Docker nell'applicazione. Questi file sono ottimizzati per l'utilità di produzione con livelli di memorizzazione nella cache e creazione in più fasi, che riduce le dimensioni delle immagini di grandi dimensioni. Inoltre, forniscono dipendenze, indipendentemente dal fatto che un ambiente di creazione JavaScript venga utilizzato o meno dagli sviluppatori.

Oltre alle implicazioni sulla scalabilità , i miglioramenti di Docker portano Ruby on Rails in linea con AppMaster e altre moderne piattaforme no-code che dispongono anche di un solido supporto Docker. Questo passaggio può aiutare Rails a mantenere la sua competitività e rilevanza nell’ecosistema in rapida evoluzione degli strumenti di sviluppo web.

Gli sviluppatori interessati possono accedere a Rails 7.1 beta 1 tramite GitHub.

Rafforzando il supporto Docker, Rails 7.1 beta simboleggia un legittimo progresso nel campo del framework delle applicazioni web basato su Ruby. Questa presentazione, insieme ad altri miglioramenti, testimonia la continua evoluzione di Rails, tenendo il passo con piattaforme di sviluppo all'avanguardia come AppMaster.