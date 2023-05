Um novo líder em tecnologia low-code e no-code, Rowy, busca revolucionar o desenvolvimento de aplicativos visando usuários avançados de planilhas. Rowy pretende ser a plataforma de escolha para qualquer pessoa familiarizada com o Excel e outros programas de planilhas, permitindo-lhes construir e dimensionar soluções de software de forma rápida e eficiente.

Rowy segue uma abordagem semelhante a outras plataformas inovadoras, como Airtable, mas possui uma gama superior de recursos. Tradicionalmente, as soluções low-code têm sido mais práticas para aplicativos de menor escala. No entanto, com a escalabilidade robusta de Rowy, até mesmo grandes empresas podem continuar a alavancar suas ferramentas de desenvolvimento de baixo e no-code sem precisar revisar sua pilha de tecnologia.

Harini Janakiraman, cofundador e CEO da Rowy, discutiu apaixonadamente a visão da plataforma e o impacto potencial durante uma entrevista recente. Ela disse: "Nosso objetivo é reduzir o custo, o tempo e as barreiras geográficas ao empreendedorismo, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, com uma ideia possa torná-la realidade... Mais pessoas deveriam estar construindo e inovando. Em vez de focar no negócio principal funcionalidade, há muito tempo valioso do desenvolvedor que é desperdiçado em descobrir como construir, implantar, configurar o DevOps e em muitas outras complexidades no processo de desenvolvimento."

A entrega rápida é um fator significativo para Rowy, mas a empresa também está comprometida em garantir o sucesso de clientes e produtos além do estágio inicial de desenvolvimento. Eles estão ansiosos para demonstrar como Rowy pode lidar com cargas de escala de produção e continuar a servir como uma ferramenta valiosa, mesmo quando os negócios se expandem e evoluem.

Rowy garantiu recentemente US$ 3 milhões em financiamento por meio de notas SAFE, lideradas pela Worklife Ventures, um notável investidor em Webflow e WorkOS. Esse novo suporte financeiro permitirá à empresa ampliar a aplicabilidade de sua plataforma, oferecendo uma gama mais ampla de modelos de back-end e recursos de demonstração expandidos para os usuários. Atualmente, o playground de experimentação de Rowy inclui demonstrações de alto nível, como OpenAI GPT-3, Google Cloud Vision e Stable Diffusion to Twitter Bot, entre outros.

O que diferencia o Rowy de outras plataformas, como AppMaster.io , é o foco direcionado aos usuários de planilhas que desejam criar e dimensionar soluções de software rapidamente, embora com um conjunto de recursos limitado em comparação com opções mais avançadas. No entanto, o novo financiamento e sua crescente comunidade de mais de 6.000 desenvolvedores garantem a evolução e o desenvolvimento contínuos da empresa no espaço de baixo e no-code.