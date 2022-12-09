low-code ve no-code teknolojide yeni bir lider olan Rowy, elektronik tablo konusunda uzman kullanıcıları hedefleyerek uygulama geliştirmede devrim yaratmayı amaçlıyor. Rowy, Excel'e ve diğer elektronik tablo programlarına aşina olan herkesin yazılım çözümlerini hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan bir platform olmayı hedefliyor.

Rowy Airtable gibi diğer yenilikçi platformlara benzer bir yaklaşım izliyor, ancak üstün yetenek yelpazesine sahip. Geleneksel olarak, low-code çözümler, daha küçük ölçekli uygulamalar için en pratik çözüm olmuştur. Ancak Rowy'nin sağlam ölçeklenebilirliği sayesinde, büyük şirketler bile teknoloji yığınlarını elden geçirmeye gerek kalmadan düşük kodlu ve no-code geliştirme araçlarından yararlanmaya devam edebilir.

Rowy'nin kurucu ortağı ve CEO'su Harini Janakiraman, yakın tarihli bir röportajda platformun vizyonunu ve potansiyel etkisini tutkuyla tartıştı. "Amacımız, girişimciliğin önündeki maliyeti, zamanı ve coğrafi engelleri azaltmak, böylece bir fikri olan herkes, her yerde onu gerçeğe dönüştürebilir... Daha fazla insan inşa etmeli ve yenilik yapmalı. Ana işe odaklanmak yerine işlevsellik, DevOps'un nasıl oluşturulacağını, konuşlandırılacağını, kurulacağını ve geliştirme sürecindeki diğer birçok karmaşıklığı bulmak için boşa harcanan çok sayıda değerli geliştirici zamanı var."

Hızlı teslimat, Rowy için önemli bir faktördür, ancak şirket, müşteriler ve ürünler için ilk geliştirme aşamasının ötesinde başarı sağlamayı da taahhüt eder. Rowy'nin üretim ölçeğindeki yüklerin üstesinden nasıl gelebileceğini ve işletmeler büyüyüp gelişirken bile değerli bir araç olarak hizmet etmeye devam edebileceğini göstermek istiyorlar.

Rowy kısa süre önce, Webflow ve WorkOS'ta önemli bir yatırımcı olan Worklife Ventures liderliğindeki SAFE tahvilleri aracılığıyla 3 milyon dolarlık fon sağladı. Bu yeni mali destek, şirketin platformunun uygulanabilirliğini genişletmesine olanak tanıyacak ve kullanıcılar için daha geniş bir arka plan şablonu yelpazesi ve genişletilmiş demo yetenekleri sunacak. Şu anda Rowy'nin deney oyun alanı, diğerlerinin yanı sıra OpenAI GPT-3, Google Cloud Vision ve Stable Diffusion to Twitter Bot gibi yüksek profilli demoları içeriyor.

Rowy'yi AppMaster.io gibi diğer platformlardan ayıran şey, daha gelişmiş seçeneklere kıyasla sınırlı bir özellik kümesiyle de olsa yazılım çözümlerini hızlı bir şekilde oluşturmak ve ölçeklendirmek isteyen e-tablo kullanıcılarına odaklanmasıdır. Bununla birlikte, yeni finansman ve 6.000'den fazla geliştiriciden oluşan büyüyen topluluğu, şirketin düşük kodlu ve no-code alanda devam eden evrimini ve gelişimini sağlıyor.