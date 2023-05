Rowy, ein neuer Marktführer im Bereich low-code und no-code Technologie, möchte die Anwendungsentwicklung revolutionieren, indem er sich an Power-User im Bereich Tabellenkalkulation richtet. Rowy möchte die Plattform der Wahl für alle sein, die mit Excel und anderen Tabellenkalkulationsprogrammen vertraut sind, und es ihnen ermöglichen, Softwarelösungen schnell und effizient zu erstellen und zu skalieren.

Rowy verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie andere innovative Plattformen wie Airtable, verfügt jedoch über ein überlegenes Leistungsspektrum. Traditionell waren low-code -Lösungen für kleinere Anwendungen am praktischsten. Dank der robusten Skalierbarkeit von Rowy können jedoch auch große Unternehmen weiterhin ihre Low- und no-code Entwicklungstools nutzen, ohne ihren Technologie-Stack überarbeiten zu müssen.

Harini Janakiraman, Mitbegründer und CEO von Rowy, sprach kürzlich in einem Interview leidenschaftlich über die Vision und die möglichen Auswirkungen der Plattform. Sie sagte: „Unser Ziel ist es, die Kosten-, Zeit- und geografischen Hürden für das Unternehmertum zu senken, sodass jeder, der überall eine Idee hat, sie verwirklichen kann … Es sollten mehr Menschen bauen und innovieren. Anstatt sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.“ Funktionalität wird viel wertvolle Entwicklerzeit damit verschwendet, herauszufinden, wie DevOps erstellt, bereitgestellt und eingerichtet wird, und mit vielen anderen Komplexitäten im Entwicklungsprozess.“

Eine schnelle Lieferung ist für Rowy ein wichtiger Faktor, aber das Unternehmen ist auch bestrebt, den Erfolg für Kunden und Produkte über die anfängliche Entwicklungsphase hinaus sicherzustellen. Sie möchten gerne demonstrieren, wie Rowy Lasten im Produktionsmaßstab bewältigen kann und weiterhin als wertvolles Werkzeug dient, auch wenn Unternehmen expandieren und sich weiterentwickeln.

Rowy hat sich kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar über SAFE-Anleihen gesichert, angeführt von Worklife Ventures, einem namhaften Investor in Webflow und WorkOS. Diese neue finanzielle Unterstützung wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Anwendbarkeit seiner Plattform zu erweitern und Benutzern ein breiteres Spektrum an Backend-Vorlagen und erweiterte Demofunktionen anzubieten. Derzeit umfasst Rowys Experimentierspielplatz unter anderem hochkarätige Demos wie OpenAI GPT-3, Google Cloud Vision und Stable Diffusion to Twitter Bot.

Was Rowy von anderen Plattformen wie AppMaster.io unterscheidet, ist die gezielte Ausrichtung auf Tabellenkalkulationsbenutzer, die schnell Softwarelösungen erstellen und skalieren möchten, wenn auch mit einem begrenzten Funktionsumfang im Vergleich zu fortgeschritteneren Optionen. Dennoch gewährleisten die neue Finanzierung und die wachsende Community von über 6.000 Entwicklern die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens im Low- und no-code Bereich.