Nowy lider technologii low-code i no-code, Rowy, dąży do zrewolucjonizowania tworzenia aplikacji poprzez kierowanie ich do zaawansowanych użytkowników arkuszy kalkulacyjnych. Rowy ma być platformą wybieraną przez każdego, kto zna program Excel i inne programy do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, umożliwiając im szybkie i wydajne tworzenie i skalowanie rozwiązań programowych.

Rowy stosuje podobne podejście do innych innowacyjnych platform, takich jak Airtable, ale oferuje szeroki zakres możliwości. Tradycyjnie rozwiązania low-code były najbardziej praktyczne w przypadku aplikacji na mniejszą skalę. Jednak dzięki solidnej skalowalności Rowy nawet duże firmy mogą nadal wykorzystywać swoje narzędzia programistyczne o niskim lub no-code bez konieczności przeglądu stosu technologicznego.

Harini Janakiraman, współzałożyciel i dyrektor generalny Rowy, z pasją omówił wizję platformy i jej potencjalny wpływ podczas niedawnego wywiadu. Powiedziała: „Naszym celem jest obniżenie kosztów, czasu i barier geograficznych dla przedsiębiorczości, tak aby każdy, gdziekolwiek ma pomysł, mógł go urzeczywistnić… Więcej ludzi powinno budować i wprowadzać innowacje. Zamiast skupiać się na podstawowej działalności funkcjonalność, jest dużo cennego czasu programisty, który jest marnowany na zastanawianie się, jak zbudować, wdrożyć, skonfigurować DevOps i na wiele innych złożoności w procesie programowania.

Szybka dostawa jest istotnym czynnikiem dla Rowy, ale firma jest również zaangażowana w zapewnienie sukcesu klientom i produktom poza początkowym etapem rozwoju. Chcą zademonstrować, w jaki sposób Rowy radzi sobie z obciążeniami na skalę produkcyjną i nadal służą jako cenne narzędzie, nawet gdy firmy rozwijają się i ewoluują.

Rowy niedawno pozyskał finansowanie w wysokości 3 milionów USD za pośrednictwem banknotów SAFE, kierowanych przez Worklife Ventures, znaczącego inwestora w Webflow i WorkOS. To nowe wsparcie finansowe pozwoli firmie rozszerzyć możliwości zastosowania jej platformy, oferując szerszy zakres szablonów zaplecza i rozszerzone możliwości demonstracyjne dla użytkowników. Obecnie pole eksperymentalne Rowy obejmuje między innymi głośne wersje demonstracyjne, takie jak OpenAI GPT-3, Google Cloud Vision i Stable Diffusion to Twitter Bot.

Tym, co odróżnia Rowy od innych platform, takich jak AppMaster.io , jest skupienie się na użytkownikach arkuszy kalkulacyjnych, którzy chcą szybko budować i skalować rozwiązania programowe, aczkolwiek z ograniczonym zestawem funkcji w porównaniu z bardziej zaawansowanymi opcjami. Niemniej jednak nowe finansowanie i rosnąca społeczność ponad 6000 programistów zapewniają firmie ciągłą ewolucję i rozwój w przestrzeni o niskim i no-code.