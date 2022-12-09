Новый лидер в технологии low-code и no-code, Rowy, стремится произвести революцию в разработке приложений, ориентируясь на опытных пользователей электронных таблиц. Rowy стремится стать предпочтительной платформой для всех, кто знаком с Excel и другими программами для работы с электронными таблицами, что позволит им быстро и эффективно создавать и масштабировать программные решения.

Rowy использует аналогичный подход к другим инновационным платформам, таким как Airtable, но может похвастаться превосходным набором возможностей. Традиционно решения low-code были наиболее практичными для небольших приложений. Однако, благодаря надежной масштабируемости Rowy, даже крупные компании могут продолжать использовать свои инструменты разработки с минимальным кодом и no-code не пересматривая свой технологический стек.

Харини Джанакираман, соучредитель и генеральный директор Rowy, во время недавнего интервью страстно обсуждала видение платформы и ее потенциальное влияние. Она сказала: «Наша цель — снизить затраты, время и географические барьеры для предпринимательства, чтобы любой человек в любом месте, у которого есть идея, мог воплотить ее в жизнь… Больше людей должно строить и внедрять инновации. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на основном бизнесе функциональность, много ценного времени разработчика тратится на выяснение того, как создавать, развертывать, настраивать DevOps и на многие другие сложности в процессе разработки».

Быстрая доставка является важным фактором для Rowy, но компания также стремится обеспечить успех для клиентов и продуктов после начальной стадии разработки. Они стремятся продемонстрировать, как Rowy может справляться с нагрузками производственного масштаба и продолжать служить ценным инструментом даже по мере расширения и развития бизнеса.

Роуи недавно получил финансирование в размере 3 миллионов долларов через банкноты SAFE, возглавляемые Worklife Ventures, известным инвестором в Webflow и WorkOS. Эта новая финансовая поддержка позволит компании расширить область применения своей платформы, предлагая пользователям более широкий спектр внутренних шаблонов и расширенные демонстрационные возможности. В настоящее время площадка для экспериментов Роуи включает в себя громкие демонстрации, такие как OpenAI GPT-3, Google Cloud Vision и Stable Diffusion to Twitter Bot, среди прочих.

Что отличает Rowy от других платформ, таких как AppMaster.io , так это нацеленность на пользователей электронных таблиц, которые хотят быстро создавать и масштабировать программные решения, хотя и с ограниченным набором функций по сравнению с более продвинутыми вариантами. Тем не менее, новое финансирование и растущее сообщество из более чем 6000 разработчиков обеспечивают постоянную эволюцию и развитие компании в сфере low-code и no-code.