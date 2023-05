Un nuovo leader nella tecnologia low-code e no-code, Rowy, cerca di rivoluzionare lo sviluppo delle applicazioni rivolgendosi agli utenti esperti di fogli di calcolo. Rowy mira a essere la piattaforma preferita da chiunque abbia familiarità con Excel e altri programmi per fogli di calcolo, consentendo loro di creare e scalare soluzioni software in modo rapido ed efficiente.

Rowy segue un approccio simile ad altre piattaforme innovative, come Airtable, ma vanta una gamma superiore di funzionalità. Tradizionalmente, le soluzioni low-code sono state più pratiche per le applicazioni su scala ridotta. Tuttavia, con la solida scalabilità di Rowy, anche le grandi aziende possono continuare a sfruttare i propri strumenti di sviluppo a basso e no-code senza dover rivedere il proprio stack tecnologico.

Harini Janakiraman, co-fondatore e CEO di Rowy, ha discusso appassionatamente della visione e del potenziale impatto della piattaforma durante una recente intervista. Ha detto: "Il nostro obiettivo è ridurre i costi, i tempi e le barriere geografiche all'imprenditorialità, in modo che chiunque, ovunque abbia un'idea possa realizzarla ... Più persone dovrebbero costruire e innovare. Invece di concentrarsi sul core business funzionalità, c'è molto tempo prezioso per gli sviluppatori che viene sprecato per capire come costruire, distribuire, configurare DevOps e su molte altre complessità nel processo di sviluppo".

La consegna rapida è un fattore significativo per Rowy, ma l'azienda si impegna anche a garantire il successo dei clienti e dei prodotti oltre la fase di sviluppo iniziale. Sono ansiosi di dimostrare come Rowy può gestire carichi su larga scala di produzione e continuare a fungere da strumento prezioso anche mentre le aziende si espandono e si evolvono.

Rowy ha recentemente ottenuto un finanziamento di 3 milioni di dollari tramite note SAFE, guidate da Worklife Ventures, un importante investitore in Webflow e WorkOS. Questo nuovo supporto finanziario consentirà all'azienda di ampliare l'applicabilità della sua piattaforma, offrendo una gamma più ampia di modelli di back-end e funzionalità demo estese per gli utenti. Attualmente, il parco giochi di sperimentazione di Rowy include demo di alto profilo come OpenAI GPT-3, Google Cloud Vision e Stable Diffusion to Twitter Bot, tra gli altri.

Ciò che distingue Rowy da altre piattaforme, come AppMaster.io , è l'attenzione mirata agli utenti di fogli di calcolo che desiderano creare e ridimensionare rapidamente soluzioni software, anche se con un set di funzionalità limitato rispetto alle opzioni più avanzate. Tuttavia, i nuovi finanziamenti e la sua crescente comunità di oltre 6.000 sviluppatori assicurano l'evoluzione e lo sviluppo continui dell'azienda nello spazio low-code e no-code.