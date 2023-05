Een nieuwe leider in low-code en no-code technologie, Rowy, probeert de ontwikkeling van applicaties radicaal te veranderen door zich te richten op veeleisende spreadsheetgebruikers. Rowy wil het voorkeursplatform zijn voor iedereen die bekend is met Excel en andere spreadsheetprogramma's, zodat ze snel en efficiënt softwareoplossingen kunnen bouwen en schalen.

Rowy volgt een vergelijkbare aanpak als andere innovatieve platforms, zoals Airtable, maar beschikt over een superieur scala aan mogelijkheden. Traditioneel zijn low-code oplossingen het meest praktisch voor toepassingen op kleinere schaal. Met de robuuste schaalbaarheid van Rowy kunnen zelfs grote bedrijven echter hun low- en no-code ontwikkeltools blijven gebruiken zonder dat ze hun technologiepakket hoeven te herzien.

Harini Janakiraman, mede-oprichter en CEO van Rowy, besprak met passie de visie en potentiële impact van het platform tijdens een recent interview. Ze zei: "Ons doel is om de kosten, tijd en geografische barrières voor ondernemerschap te verlagen, zodat iedereen, waar dan ook met een idee, het kan realiseren... Meer mensen zouden moeten bouwen en innoveren. In plaats van zich te concentreren op de kernactiviteiten functionaliteit, is er veel waardevolle ontwikkelaarstijd die wordt verspild aan het uitzoeken hoe DevOps moet worden gebouwd, geïmplementeerd en ingesteld, en aan vele andere complexiteiten in het ontwikkelingsproces."

Snelle levering is een belangrijke factor voor Rowy, maar het bedrijf zet zich ook in voor het succes van klanten en producten na de initiële ontwikkelingsfase. Ze willen graag laten zien hoe Rowy om kan gaan met belastingen op productieschaal en als een waardevol hulpmiddel kan blijven dienen, zelfs als bedrijven uitbreiden en evolueren.

Rowy heeft onlangs $ 3 miljoen aan financiering binnengehaald via SAFE-notities, geleid door Worklife Ventures, een opmerkelijke investeerder in Webflow en WorkOS. Met deze nieuwe financiële steun kan het bedrijf de toepasbaarheid van zijn platform verbreden door een breder scala aan back-endsjablonen en uitgebreide demomogelijkheden voor gebruikers aan te bieden. Momenteel bevat Rowy's experimenteerterrein onder meer spraakmakende demo's zoals OpenAI GPT-3, Google Cloud Vision en Stable Diffusion to Twitter Bot.

Wat Rowy onderscheidt van andere platforms, zoals AppMaster.io , is de gerichte focus op spreadsheetgebruikers die snel softwareoplossingen willen bouwen en schalen, zij het met een beperkte functieset in vergelijking met meer geavanceerde opties. Desalniettemin zorgen de nieuwe financiering en de groeiende community van meer dan 6.000 ontwikkelaars voor de voortdurende evolutie en ontwikkeling van het bedrijf in de low- en no-code ruimte.