يسعى Rowy ، الرائد الجديد في مجال التكنولوجيا low-code no-code ، إلى إحداث ثورة في تطوير التطبيقات من خلال استهداف مستخدمي جداول البيانات المتميزين. يهدف Rowy إلى أن يكون النظام الأساسي المفضل لأي شخص على دراية ببرنامج Excel وبرامج جداول البيانات الأخرى ، مما يمكّنهم من بناء وتوسيع نطاق الحلول البرمجية بسرعة وكفاءة.

يتبع Rowy نهجًا مشابهًا لمنصات مبتكرة أخرى ، مثل Airtable ، لكنه يفتخر بمجموعة فائقة من القدرات. تقليديًا ، كانت الحلول low-code أكثر عملية للتطبيقات الصغيرة الحجم. ومع ذلك ، مع قابلية تطوير Rowy القوية ، يمكن حتى للشركات الكبيرة الاستمرار في الاستفادة من أدوات التطوير المنخفضة أو no-code الخاصة بها دون الحاجة إلى إصلاح مجموعة التكنولوجيا الخاصة بها.

Harini Janakiraman ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rowy ، ناقش بشغف رؤية المنصة وتأثيرها المحتمل خلال مقابلة أجريت مؤخرًا. قالت: "هدفنا هو تقليل التكلفة والوقت والحواجز الجغرافية لريادة الأعمال ، بحيث يمكن لأي شخص في أي مكان لديه فكرة أن يجعلها حقيقية ... يجب على المزيد من الأشخاص البناء والابتكار. بدلاً من التركيز على الأعمال الأساسية وظائف ، فهناك الكثير من الوقت الثمين للمطور الذي يُهدر في معرفة كيفية إنشاء DevOps ونشره وإعداده ، وعلى العديد من التعقيدات الأخرى في عملية التطوير. "

يعد التسليم السريع عاملاً مهمًا بالنسبة لـ Rowy ، لكن الشركة ملتزمة أيضًا بضمان النجاح للعملاء والمنتجات بعد مرحلة التطوير الأولية. إنهم حريصون على إظهار كيف يمكن لـ Rowy التعامل مع الأحمال على نطاق الإنتاج والاستمرار في العمل كأداة قيمة حتى مع توسع الأعمال التجارية وتطورها.

حصل Rowy مؤخرًا على تمويل بقيمة 3 ملايين دولار عبر مذكرات SAFE ، بقيادة Worklife Ventures ، وهو مستثمر بارز في Webflow و WorkOS. سيسمح هذا الدعم المالي الجديد للشركة بتوسيع نطاق تطبيق نظامها الأساسي ، مما يوفر نطاقًا أوسع من القوالب الخلفية وقدرات العرض التوضيحي الموسعة للمستخدمين. حاليًا ، يتضمن ملعب التجارب الخاص بـ Rowy عروضًا توضيحية رفيعة المستوى مثل OpenAI GPT-3 و Google Cloud Vision و Stable Diffusion to Twitter Bot ، من بين آخرين.

ما يميز Rowy عن الأنظمة الأساسية الأخرى ، مثل AppMaster.io ، هو التركيز المستهدف على مستخدمي جداول البيانات الذين يرغبون في إنشاء حلول برمجية وتوسيع نطاقها بسرعة ، وإن كان ذلك مع مجموعة ميزات محدودة مقارنة بالخيارات الأكثر تقدمًا. ومع ذلك ، فإن التمويل الجديد ومجتمعه المتنامي الذي يضم أكثر من 6000 مطور يضمن استمرار تطور الشركة وتطورها في مساحة منخفضة no-code.