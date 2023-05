Un nouveau leader de la technologie low-code et no-code, Rowy, cherche à révolutionner le développement d'applications en ciblant les utilisateurs expérimentés de feuilles de calcul. Rowy vise à être la plate-forme de choix pour toute personne familiarisée avec Excel et d'autres tableurs, leur permettant de créer et de mettre à l'échelle des solutions logicielles rapidement et efficacement.

Rowy suit une approche similaire à d'autres plates-formes innovantes, telles que Airtable, mais dispose d'une gamme supérieure de capacités. Traditionnellement, les solutions low-code ont été les plus pratiques pour les applications à plus petite échelle. Cependant, grâce à l'évolutivité robuste de Rowy, même les grandes entreprises peuvent continuer à tirer parti de leurs outils de développement à faible no-code sans avoir à réviser leur pile technologique.

Harini Janakiraman, co-fondateur et PDG de Rowy, a discuté avec passion de la vision de la plateforme et de son impact potentiel lors d'une récente interview. Elle a déclaré : "Notre objectif est de réduire les coûts, le temps et les obstacles géographiques à l'entrepreneuriat, afin que quiconque, n'importe où, ayant une idée puisse la concrétiser... Plus de gens devraient construire et innover. Au lieu de se concentrer sur le cœur de métier fonctionnalité, il y a beaucoup de temps précieux pour les développeurs qui est gaspillé à comprendre comment construire, déployer, configurer DevOps, et sur de nombreuses autres complexités du processus de développement."

La livraison rapide est un facteur important pour Rowy, mais l'entreprise s'engage également à assurer le succès des clients et des produits au-delà de la phase de développement initiale. Ils tiennent à démontrer comment Rowy peut gérer des charges à l'échelle de la production et continuer à servir d'outil précieux même lorsque les entreprises se développent et évoluent.

Rowy a récemment obtenu un financement de 3 millions de dollars via des notes SAFE, dirigées par Worklife Ventures, un investisseur notable dans Webflow et WorkOS. Ce nouveau soutien financier permettra à l'entreprise d'élargir l'applicabilité de sa plate-forme, offrant une gamme plus large de modèles back-end et des capacités de démonstration étendues pour les utilisateurs. Actuellement, le terrain d'expérimentation de Rowy comprend des démos de haut niveau comme OpenAI GPT-3, Google Cloud Vision et Stable Diffusion to Twitter Bot, entre autres.

Ce qui distingue Rowy des autres plates-formes, telles que AppMaster.io , est l'accent mis sur les utilisateurs de feuilles de calcul qui souhaitent créer et faire évoluer rapidement des solutions logicielles, bien qu'avec un ensemble de fonctionnalités limité par rapport à des options plus avancées. Néanmoins, le nouveau financement et sa communauté croissante de plus de 6 000 développeurs garantissent l'évolution et le développement continus de l'entreprise dans l'espace à faible et no-code.