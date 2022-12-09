low-code和no-code技术的新领导者 Rowy 致力于通过针对电子表格高级用户来彻底改变应用程序开发。 Rowy 旨在成为熟悉 Excel 和其他电子表格程序的任何人的首选平台，使他们能够快速高效地构建和扩展软件解决方案。

Rowy采用与Airtable等其他创新平台类似的方法，但拥有更广泛的功能。传统上， low-code解决方案对于较小规模的应用程序最为实用。然而，凭借 Rowy 强大的可扩展性，即使是大公司也可以继续利用他们的低no-code开发工具，而无需彻底改造他们的技术堆栈。

Rowy 的联合创始人兼首席执行官 Harini Janakiraman 在最近的一次采访中热情地讨论了该平台的愿景和潜在影响。她说，“我们的目标是降低创业的成本、时间和地理障碍，让任何人在任何地方只要有一个想法就可以将其变为现实……更多的人应该去建设和创新。而不是专注于核心业务功能，有很多宝贵的开发人员时间被浪费在弄清楚如何构建、部署、设置 DevOps 以及开发过程中的许多其他复杂问题上。”

快速交付对 Rowy 来说是一个重要因素，但公司还致力于确保客户和产品在初始开发阶段之后取得成功。他们热衷于展示 Rowy 如何处理生产规模的负载，并在业务扩展和发展时继续充当有价值的工具。

Rowy 最近通过 SAFE notes 获得了 300 万美元的资金，由 Worklife Ventures 领投，后者是Webflow和 WorkOS 的著名投资者。这种新的财务支持将使公司能够扩大其平台的适用性，为用户提供更广泛的后端模板和扩展的演示功能。目前，Rowy 的实验场包括 OpenAI GPT-3、Google Cloud Vision 和 Stable Diffusion to Twitter Bot 等备受瞩目的演示。

Rowy 与AppMaster.io等其他平台的不同之处在于，它专注于希望快速构建和扩展软件解决方案的电子表格用户，尽管与更高级的选项相比功能集有限。尽管如此，新资金及其不断壮大的 6,000 多名开发人员社区确保了公司在低代码和no-code领域的持续发展和发展。