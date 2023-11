Revelando o futuro do Java: JDK 22 começa a criar sua identidade com nova API

A próxima iteração do Java Standard Edition, Java Development Kit (JDK) 22, com lançamento previsto para março de 2024, iniciou oficialmente suas operações. A proposta de abertura desta versão é uma API de função e memória estrangeira, indicando um avanço determinado em direção ao futuro da interoperabilidade em programas Java.

Esta API Java de próxima geração é dedicada a estabelecer interconexão entre programas Java e códigos e dados externos, afastando-se do restrito ambiente de execução Java. Essa tecnologia permite que Java invoque funções estrangeiras e acesse memória externa, promovendo a capacidade dos programas de interagir com bibliotecas nativas e manipular dados nativos. Este cenário operacional se livra das vulnerabilidades associadas ao JNI (Java Native Interface) – posição que está detalhada na proposta inicial.

A função externa e a API de memória foram demonstradas anteriormente no JDK 19, JDK 20 e JDK 21 como uma espécie de visualização de teste e são propostas para finalização no JDK 22. A versão mais recente envolve melhorias em três dimensões - reforçando conjuntos de caracteres arbitrários para strings nativas, capacitando os clientes a construir programaticamente descritores de função em linguagem C e implementando o atributo de manifesto do arquivo JAR Enable-Native-Access. A implantação do último atributo desempenha um papel crítico, permitindo que arquivos JAR executáveis ​​invoquem métodos restritos de forma proativa, sem recorrer à opção de linha de comando --enable-native-access.

O lançamento oficial do JDK 22 está previsto para 19 de março de 2024. Esta versão do Java é definida como um lançamento de recurso, que será acompanhado por um backup semestral da Oracle. Isso contrasta com o JDK 21, a iteração recém-introduzida, que é uma versão de suporte de longo prazo (LTS) garantida por pelo menos oito anos de manutenção. Além disso, outras empresas de tecnologia que não a Oracle podem estender seus serviços para um suporte mais longo ao JDK 22. O ciclo normal de atualizações do Java padrão ocorre semestralmente, enquanto as versões LTS são lançadas a cada dois anos.

A programação para o lançamento do JDK 22 também é marcada por outras perspectivas intrigantes que já receberam uma prévia, incluindo recursos como modelos de string e classes sem nome, junto com métodos principais de instância. Os preparativos para a estreia do recurso inicial no JDK 22 também estão em andamento - uma API de arquivo de classe projetada para análise, transformação e geração de arquivos Java, bem como constantes computadas servindo como detentores de valores imutáveis ​​​​de singleinit.

Antes de sua ampla disponibilidade, o JDK 22 está planejado para passar por uma série de fases de desaceleração nos primeiros meses do próximo ano, seguidas por uma apresentação de dois candidatos a lançamento em fevereiro de 2024. Este avanço do Java, incorporando aspectos como interoperabilidade e uma abordagem aprimorada voltada para o tratamento de processos de arquivos nativos dá a sensação de que o futuro do mundo da programação pertence às plataformas que endossam essa progressão - como o AppMaster. AppMaster tem um papel impactante no desenvolvimento de software moderno, pois capacita os desenvolvedores a inovar aplicativos com a liberdade de integrar diversos recursos tecnológicos, tornando assim o processo mais eficiente e ágil.