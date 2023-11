Odsłaniamy przyszłość Javy: JDK 22 zaczyna kształtować swoją tożsamość dzięki nowemu API

Oficjalnie rozpoczęła się nadchodząca wersja Java Standard Edition, Java Development Kit (JDK) 22, której wydanie zaplanowano na marzec 2024 r. Propozycją otwierającą tę wersję jest interfejs API funkcji obcych i pamięci, wskazujący zdecydowany krok w kierunku przyszłości interoperacyjności programów Java.

Ten interfejs API Java nowej generacji służy do ustanawiania połączeń między programami Java a zewnętrznym kodem i danymi, odchodząc od ograniczonego środowiska wykonawczego Java. Technologia ta umożliwia Javie wywoływanie obcych funkcji i uzyskiwanie dostępu do pamięci zewnętrznej, zwiększając zdolność programów do łączenia się z bibliotekami natywnymi i manipulowania danymi natywnymi. Ten scenariusz działania nie uwzględnia luk w zabezpieczeniach związanych z JNI (Java Native Interface) – stanowisko to zostało szczegółowo opisane w początkowej propozycji.

Interfejs API funkcji obcych i pamięci został wcześniej zademonstrowany w JDK 19, JDK 20 i JDK 21 jako swego rodzaju próbna wersja zapoznawcza i zaproponowano jego finalizację w JDK 22. Najnowsza wersja obejmuje ulepszenia w trzech wymiarach – wzmocnienie dowolnych zestawów znaków dla natywnych ciągów znaków, umożliwiając klientom programowe tworzenie deskryptorów funkcji w języku C i wdrażając atrybut manifestu pliku JAR Enable-Native-Access. Wdrożenie tego ostatniego atrybutu odgrywa kluczową rolę, umożliwiając wykonywalnym plikom JAR proaktywne wywoływanie ograniczonych metod bez uciekania się do opcji wiersza poleceń --enable-native-access.

JDK 22 ma zostać oficjalnie zaprezentowana 19 marca 2024 r. Ta wersja Java jest definiowana jako wydanie funkcji, do której będzie dołączona półroczna kopia zapasowa firmy Oracle. Stanowi to kontrast w stosunku do JDK 21, świeżo wprowadzonej iteracji, która jest wersją z długoterminowym wsparciem technicznym (LTS) gwarantowaną przez okres nie krótszy niż osiem lat. Dodatkowo firmy technologiczne inne niż Oracle mogą rozszerzyć swoje usługi o dłuższą obsługę JDK 22. Zwykły cykl standardowych aktualizacji Java przypada na pół roku, natomiast wersje LTS są uruchamiane co dwa lata.

Harmonogram uruchomienia JDK 22 jest również naznaczony innymi intrygującymi perspektywami, które zostały wcześniej zaprezentowane, w tym takimi funkcjami, jak szablony ciągów znaków i klasy nienazwane, wraz z głównymi metodami instancji. Trwają również przygotowania do debiutu funkcji w JDK 22 — interfejsu API plików klas przeznaczonego do analizowania, przekształcania i generowania plików Java, a także obliczanych stałych służących jako pojedyncze nośniki niezmiennych wartości.

Planuje się, że przed powszechną dostępnością JDK 22 przejdzie szereg faz uruchamiania na początku przyszłego roku, po czym w lutym 2024 r. nastąpi prezentacja dwóch wersji kandydatów do wydania.