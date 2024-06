O iOS 18 baseado em IA da Apple promete grandes melhorias na WWDC 2024

A tão aguardada WWDC 2024 está prestes a ser um momento decisivo, já que a gigante da tecnologia lança o iOS 18, apresentando < span class="notranslate">Inovações baseadas em IA. Programada para começar às 10h (horário do Pacífico) de segunda-feira, a Conferência Mundial de Desenvolvedores deste ano irá destacar como a IA está revolucionando a iOS para aprimorar a interação e a experiência do usuário.

Embora no ano passado tenha sido lançado o Vision Pro, as expectativas são de mais software -focado desta vez, com ênfase significativa no iOS 18. Em colaboração com a OpenAI, a Apple pretende integrar funcionalidades de IA de ponta em seus dispositivos. Os primeiros vazamentos sugerem que o próximo software utilizará o Ajax LLM interno da Apple para aumentar a privacidade do usuário e garantir que os dados permaneçam inacessíveis até mesmo para os funcionários, reforçando o compromisso da Apple com a segurança.

Transformação de IA de próxima geração da Siri

O assistente virtual da Apple, Siri, está programado para uma revisão da IA. Aproveitando novos modelos de linguagem, a Siri ganhará recursos avançados para controlar diretamente os recursos do aplicativo, ignorando a necessidade de envolvimento do desenvolvedor ou configuração do usuário, como visto com App Intents e Siri Shortcuts. Os usuários podem esperar aplicativos integrados, como exclusão de e-mail ou edição de fotos, por meio de comandos de voz simples. Embora alguns recursos avançados, como tarefas em várias etapas, sejam lançados no próximo ano, o Siri no Apple Watch permitirá a integração cruzada comandos do dispositivo. Naturalidade de voz aprimorada, resumos de notificação abrangentes e dicas de animação sofisticadas também estão em preparação.

Fotos e recursos visuais: uma nova visão

Apple Photos está se preparando para uma reformulação significativa. Ferramentas de retoque baseadas em IA poderiam posicionar a Apple contra concorrentes como o Google Fotos, introduzindo recursos semelhantes ao Magic Eraser do Google. Os relatórios mencionam um aplicativo interno, o Generative Playground, projetado para criar e editar imagens usando o GenAI, potencialmente integrado ao iMessage.

Integração de IA em aplicativos principais

Um conjunto de aplicativos principais, identificados sob o codinome Projeto Greymatter, receberá melhorias significativas de IA. O aplicativo Notas se beneficiará de recapitulações de AI, transcrições de áudio e reconhecimento de equações matemáticas. Transcrição em tempo real para memorandos de voz, bem como atualizações do iMessage, incluindo IA generativa span> emojis, respostas direcionadas por IA e suporte RCS também estão a caminho.

Tela inicial, notificações e muito mais

iOS 18 promete ampla personalização da tela inicial, incluindo posicionamento flexível de ícones de aplicativos e mudanças de cores voltadas para uma experiência mais personalizada. O Maps introduzirá a criação de rotas personalizadas para planejamento de viagens, e o Apple Music competirá com o Spotify< /span> por meio de listas de reprodução com tecnologia de IA.

Atualizações adicionais incluem uma interface intuitiva de Configurações e uma Central de controle aprimorada. span> com um novo widget de Música, integração mais inteligente com o HomeKit e notificações simplificadas com IA< /span> recapitulações. A confiabilidade da pesquisa do Spotlight aumentará e melhorias adicionais serão estendidas ao Freeform, Xcode e aplicativos de produtividade como Keynote e Pages.