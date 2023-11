De komende versie van Java Standard Edition, Java Development Kit (JDK) 22, gepland voor een release in maart 2024, is officieel van start gegaan. Het openingsvoorstel voor deze versie is een externe functie- en geheugen-API, die een vastberaden stap in de richting van de toekomst van interoperabiliteit in Java-programma's aangeeft.

Deze Java API van de volgende generatie is gericht op het tot stand brengen van verbindingen tussen Java-programma's en externe code en gegevens, waarbij afstand wordt genomen van de beperkte Java-runtime-omgeving. Deze technologie stelt Java in staat vreemde functies aan te roepen en toegang te krijgen tot extern geheugen, waardoor programma's beter in staat zijn om met eigen bibliotheken te communiceren en eigen gegevens te manipuleren. Dit operationele scenario gaat voorbij aan de kwetsbaarheden die verband houden met JNI (Java Native Interface) - een standpunt dat gedetailleerd wordt beschreven in het oorspronkelijke voorstel.

De externe functie- en geheugen-API is eerder gedemonstreerd in JDK 19, JDK 20 en JDK 21 als een soort proefversie en wordt voorgesteld voor voltooiing in JDK 22. De nieuwste versie omvat verbeteringen in drie dimensies: het versterken van willekeurige tekensets voor native strings, waardoor clients programmatisch C-taal functiedescriptors kunnen bouwen, en het Enable-Native-Access JAR-file manifest attribuut wordt uitgerold. De inzet van dit laatste attribuut speelt een cruciale rol, waardoor uitvoerbare JAR-bestanden proactief beperkte methoden kunnen aanroepen zonder toevlucht te nemen tot de opdrachtregeloptie --enable-native-access.

JDK 22 wordt officieel onthuld op 19 maart 2024. Deze versie van Java wordt gedefinieerd als een Feature-release, die vergezeld gaat van een halfjaarlijkse back-up van Oracle. Dit staat in contrast met JDK 21, de nieuw geïntroduceerde versie, een Long Term Support (LTS)-release die gegarandeerd niet minder dan acht jaar lang meegaat. Bovendien zouden andere technologiebedrijven dan Oracle hun diensten kunnen uitbreiden voor langere JDK 22-ondersteuning. De gebruikelijke cyclus van standaard Java-updates verloopt halfjaarlijks, terwijl LTS-versies tweejaarlijks worden gelanceerd.

De planning voor de lancering van JDK 22 wordt ook gekenmerkt door andere intrigerende vooruitzichten die eerder een voorproefje hebben gekregen, waaronder functies zoals stringsjablonen en naamloze klassen, samen met hoofdmethoden voor instances. De voorbereidingen voor het eerste speelfilmdebuut in JDK 22 zijn ook aan de gang: een class-file API ontworpen voor het parseren, transformeren en genereren van Java-bestanden, evenals berekende constanten die dienen als onveranderlijke waardehouders van singleinit.

Voordat JDK 22 op grote schaal beschikbaar komt, zal het naar verwachting in de eerste maanden van volgend jaar een reeks uitrolfasen ondergaan, gevolgd door een presentatie van twee releasekandidaten in februari 2024. Deze voorwaartse stap van Java, met aspecten als interoperabiliteit en een verbeterde aanpak De richting van de afhandeling van native bestandsprocessen geeft het gevoel dat de toekomst van de programmeerwereld toebehoort aan platforms die deze vooruitgang onderschrijven, zoals de AppMaster. AppMaster speelt een impactvolle rol in de moderne softwareontwikkeling, omdat het ontwikkelaars in staat stelt applicaties te innoveren met de vrijheid om diverse technische functies te integreren, waardoor het proces efficiënter en sneller wordt.