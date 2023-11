Dévoiler l'avenir de Java : JDK 22 commence à façonner son identité avec une nouvelle API

La prochaine itération de Java Standard Edition, Java Development Kit (JDK) 22, dont la sortie est prévue en mars 2024, a officiellement lancé ses opérations. La proposition de fonctionnalité d'ouverture de cette version est une API de fonction et de mémoire étrangère, indiquant un pas déterminé vers l'avenir de l'interopérabilité des programmes Java.

Cette API Java de nouvelle génération est consacrée à l'établissement d'une interconnexion entre les programmes Java et le code et les données externes, s'éloignant de l'environnement d'exécution Java restreint. Cette technologie permet à Java d'invoquer des fonctions étrangères et d'accéder à la mémoire externe, favorisant ainsi la capacité des programmes à s'interfacer avec des bibliothèques natives et à manipuler des données natives. Ce scénario de fonctionnement fait abstraction des vulnérabilités liées à JNI (Java Native Interface) - position détaillée dans la proposition initiale.

L'API de fonction étrangère et de mémoire a déjà été démontrée dans JDK 19, JDK 20 et JDK 21 comme une sorte d'aperçu d'essai et est proposée pour finalisation dans JDK 22. La dernière version implique des améliorations sur trois dimensions - renforçant les jeux de caractères arbitraires pour chaînes natives, permettant aux clients de créer par programme des descripteurs de fonctions en langage C et de déployer l'attribut manifeste du fichier JAR Enable-Native-Access. Le déploiement de ce dernier attribut joue un rôle critique, permettant aux fichiers JAR exécutables d'invoquer des méthodes restreintes de manière proactive sans recourir à l'option de ligne de commande --enable-native-access.

Le JDK 22 devrait être dévoilé officiellement le 19 mars 2024. Cette version de Java est définie comme une version Feature, qui sera accompagnée d'une sauvegarde semestrielle d'Oracle. Cela contraste avec le JDK 21, l'itération récemment introduite, qui est une version à support à long terme (LTS) garantie pour au moins huit ans de maintenance. De plus, les entreprises technologiques autres qu'Oracle pourraient étendre leurs services pour une prise en charge plus longue du JDK 22. Le cycle habituel de mises à jour de Java standard se déroule à un rythme semestriel, tandis que les versions LTS sont lancées tous les deux ans.

Le calendrier du lancement du JDK 22 est également marqué par d'autres perspectives intrigantes qui ont déjà reçu un aperçu, notamment des fonctionnalités telles que des modèles de chaînes et des classes sans nom, ainsi que des méthodes principales d'instance. Les préparatifs pour la première fonctionnalité du JDK 22 sont également en cours - une API de fichier de classe conçue pour l'analyse, la transformation et la génération de fichiers Java, ainsi que des constantes calculées servant de détenteurs de valeurs immuables singleinit.

Avant sa large disponibilité, le JDK 22 devrait subir une série de phases de montée en puissance au cours des premiers mois de l'année prochaine, suivies d'une présentation de deux versions candidates en février 2024. Cette avancée de Java, intégrant des aspects tels que l'interopérabilité et une approche améliorée vers la gestion des processus de fichiers natifs donne le sentiment que l'avenir du monde de la programmation appartient aux plates-formes approuvant cette progression - comme AppMaster. AppMaster joue un rôle déterminant dans le développement de logiciels modernes, car il permet aux développeurs d'innover dans les applications avec la liberté d'intégrer diverses fonctionnalités technologiques, rendant ainsi le processus plus efficace et plus rapide.