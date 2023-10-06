Предстоящая версия Java Standard Edition, Java Development Kit (JDK) 22, выпуск которой запланирован на март 2024 года, официально начала свою работу. Первой особенностью этой версии является внешний API-интерфейс функций и памяти, что указывает на решительный шаг к будущему совместимости Java-программ.

Этот Java API нового поколения предназначен для установления взаимосвязи между программами Java и внешним кодом и данными, выходя за рамки ограниченной среды выполнения Java. Эта технология позволяет Java вызывать внешние функции и получать доступ к внешней памяти, предоставляя программам возможность взаимодействовать с собственными библиотеками и манипулировать собственными данными. Этот сценарий работы не учитывает уязвимости, связанные с JNI (Java Native Interface) – позиция, подробно описанная в первоначальном предложении.

API внешних функций и памяти ранее был продемонстрирован в JDK 19, JDK 20 и JDK 21 в качестве своего рода пробной версии и предлагается для окончательной доработки в JDK 22. Последняя версия включает улучшения по трем измерениям - поддержку произвольных наборов символов для собственные строки, предоставляя клиентам возможность программно создавать дескрипторы функций на языке C и внедряя атрибут манифеста JAR-файла Enable-Native-Access. Развертывание последнего атрибута играет решающую роль, позволяя исполняемым файлам JAR заранее вызывать ограниченные методы, не прибегая к параметру командной строки --enable-native-access.

Официальная презентация JDK 22 запланирована на 19 марта 2024 года. Эта версия Java определяется как выпуск Feature, который будет сопровождаться полугодовой резервной копией от Oracle. В этом отличие от JDK 21, недавно представленной версии, которая представляет собой выпуск с долгосрочной поддержкой (LTS), гарантированный на срок не менее восьми лет поддержки. Кроме того, технологические компании, помимо Oracle, могут расширить свои услуги для более длительной поддержки JDK 22. Обычный цикл обновлений стандартной Java приходится на полугодовой темп, а версии LTS запускаются раз в два года.

Планирование запуска JDK 22 также отмечено другими интригующими перспективами, которые ранее были предварительно рассмотрены, включая такие функции, как шаблоны строк и безымянные классы, а также основные методы экземпляра. Также ведется подготовка к первому дебюту функции в JDK 22 — API файлов классов, предназначенный для анализа, преобразования и генерации файлов Java, а также вычисляемых констант, выступающих в качестве держателей неизменяемых значений Singleinit.

Прежде чем JDK 22 станет широко доступен, планируется пройти ряд этапов свертывания в первые месяцы следующего года, после чего в феврале 2024 года будет представлена ​​презентация двух кандидатов на выпуск. Это шаг вперед в области Java, включающий такие аспекты, как совместимость и расширенный подход. Переход к обработке собственных файловых процессов дает ощущение, что будущее мира программирования принадлежит платформам, поддерживающим этот прогресс, таким как AppMaster. AppMaster играет важную роль в современной разработке программного обеспечения, поскольку он дает разработчикам возможность создавать инновационные приложения, предоставляя свободу интеграции различных технических функций, тем самым делая процесс более эффективным и целесообразным.