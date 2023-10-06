即将于 2024 年 3 月发布的 Java 标准版 Java 开发工具包 (JDK) 22 已正式开始运行。该版本的开放功能主张是外部函数和内存 API，这表明朝着 Java 程序互操作性的未来迈出了坚定的一步。

这个下一代Java API致力于建立Java程序与外部代码和数据之间的互连，摆脱受限的Java运行环境。这项技术允许 Java 调用外部函数并访问外部内存，从而增强程序与本机库交互和操作本机数据的能力。此操作场景存在与 JNI（Java 本机接口）相关的漏洞 - 最初提案中对此位置进行了详细说明。

外部函数和内存 API 之前已在 JDK 19、JDK 20 和 JDK 21 中作为一种试运行预览进行了演示，并建议在 JDK 22 中最终确定。最新版本涉及三个维度的增强 - 支持任意字符集本机字符串，使客户端能够以编程方式构建 C 语言函数描述符，并推出 Enable-Native-Access JAR 文件清单属性。后一个属性的部署起着关键作用，它使可执行 JAR 文件能够主动调用受限方法，而无需求助于 --enable-native-access 命令行选项。

JDK 22 将于 2024 年 3 月 19 日正式发布。该版本的 Java 被定义为功能版本，将附带 Oracle 的半年备份。这与新引入的迭代 JDK 21 形成鲜明对比，后者是一个长期支持 (LTS) 版本，保证至少支持八年。此外，Oracle 以外的技术公司可能会扩展其服务以获得更长的 JDK 22 支持。标准 Java 的通常更新周期为半年一次，而 LTS 版本每两年发布一次。

JDK 22 的发布计划还包括其他有趣的前景，这些前景之前已经预览过，包括字符串模板和未命名类等功能以及实例主方法。 JDK 22 中首次亮相的准备工作也在进行中——一个设计用于解析、转换和生成 Java 文件的类文件 API，以及用作 singleinit 不可变值持有者的计算常量。

在广泛可用之前，JDK 22 计划在明年初经历一系列的缩减阶段，然后在 2024 年 2 月推出两个候选版本。Java 的这一进步，结合了互操作性和增强方法等方面对本机文件进程的处理给人一种这样的感觉：编程世界的未来属于支持这一进程的平台——比如AppMaster 。 AppMaster在现代软件开发中发挥着重要作用，因为它使开发人员能够自由地集成各种技术功能来创新应用程序，从而使流程更加高效和便捷。