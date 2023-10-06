الكشف عن مستقبل Java: يبدأ JDK 22 في صياغة هويته باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة

بدأ الإصدار القادم من Java Standard Edition، Java Development Kit (JDK) 22، المقرر إصداره في مارس 2024، عملياته رسميًا. اقتراح الميزة الافتتاحية لهذا الإصدار هو وظيفة أجنبية وواجهة برمجة التطبيقات للذاكرة، مما يشير إلى خطوة حازمة نحو مستقبل قابلية التشغيل البيني في برامج Java.

تم تخصيص الجيل التالي من Java API لإنشاء اتصال بيني بين برامج Java والتعليمات البرمجية والبيانات الخارجية، والابتعاد عن بيئة تشغيل Java المقيدة. تسمح هذه التقنية لـ Java باستدعاء الوظائف الخارجية والوصول إلى الذاكرة الخارجية، مما يعزز قدرة البرامج على التفاعل مع المكتبات الأصلية ومعالجة البيانات الأصلية. يتفادى سيناريو التشغيل هذا الثغرات الأمنية المرتبطة بـ JNI (واجهة Java الأصلية) - وهو الموقف الموضح بالتفصيل في الاقتراح الأولي.

تم عرض واجهة برمجة التطبيقات للوظيفة الأجنبية والذاكرة مسبقًا في JDK 19 وJDK 20 وJDK 21 كنوع من معاينة التشغيل التجريبي، ويُقترح الانتهاء منها في JDK 22. يتضمن الإصدار الأخير تحسينات عبر ثلاثة أبعاد - تعزيز مجموعات الأحرف العشوائية لـ سلاسل أصلية، وتمكين العملاء من إنشاء واصفات وظائف لغة C برمجيًا، ونشر سمة بيان ملف JAR Enable-Native-Access. يلعب نشر السمة الأخيرة دورًا حاسمًا، حيث يمكّن ملفات JAR القابلة للتنفيذ من استدعاء الأساليب المقيدة بشكل استباقي دون اللجوء إلى خيار سطر الأوامر --enable-native-access.

من المقرر أن يتم الكشف عن JDK 22 رسميًا في 19 مارس 2024. يتم تعريف هذا الإصدار من Java على أنه إصدار مميز، والذي سيكون مصحوبًا بنسخة احتياطية لمدة نصف عام من Oracle. وهذا يتناقض مع JDK 21، التكرار الذي تم تقديمه حديثًا، وهو إصدار دعم طويل الأمد (LTS) مضمون لمدة لا تقل عن ثماني سنوات من القوت. بالإضافة إلى ذلك، قد تقوم شركات التكنولوجيا بخلاف Oracle بتوسيع خدماتها للحصول على دعم JDK 22 لفترة أطول. تقع الدورة المعتادة لتحديثات Java القياسية بوتيرة نصف سنوية، بينما يتم إطلاق إصدارات LTS كل عامين.

تتميز جدولة إطلاق JDK 22 أيضًا بآفاق أخرى مثيرة للاهتمام تم معاينةها مسبقًا، بما في ذلك ميزات مثل قوالب السلسلة والفئات غير المسماة، إلى جانب الأساليب الرئيسية للمثيل. الاستعدادات للظهور الأول للميزة الأولية في JDK 22 جارية أيضًا - واجهة برمجة التطبيقات لملف فئة مصممة لتحليل ملفات Java وتحويلها وإنشائها، بالإضافة إلى الثوابت المحسوبة التي تعمل كحاملات قيمة فردية غير قابلة للتغيير.

قبل توفره على نطاق واسع، من المقرر أن يخضع JDK 22 لسلسلة من مراحل التخفيض في الأشهر الأولى من العام المقبل، يليها عرض تقديمي لإصدارين مرشحين في فبراير 2024. هذه الخطوة إلى الأمام من Java، تتضمن جوانب مثل قابلية التشغيل البيني والنهج المعزز نحو التعامل مع عمليات الملفات الأصلية يعطي إحساسًا بأن مستقبل عالم البرمجة ينتمي إلى الأنظمة الأساسية التي تدعم هذا التقدم - مثل AppMaster. يلعب AppMaster دورًا مؤثرًا في تطوير البرامج الحديثة لأنه يمكّن المطورين من ابتكار التطبيقات مع حرية دمج الميزات التقنية المتنوعة، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وملاءمة.