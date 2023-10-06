Java'nın Geleceğini Ortaya Çıkarıyoruz: JDK 22, Yeni API ile Kimliğini Oluşturmaya Başlıyor

Mart 2024'te yayınlanması planlanan Java Standard Edition Java Development Kit (JDK) 22'nin yakında yinelenmesi resmi olarak faaliyetlerine başladı. Bu sürümün açılış özelliği teklifi, Java programlarında birlikte çalışabilirliğin geleceğine yönelik kararlı bir adıma işaret eden yabancı bir işlev ve bellek API'sidir.

Bu yeni nesil Java API, kısıtlı Java çalışma zamanı ortamından uzaklaşarak, Java programları ile harici kod ve veriler arasında ara bağlantı kurmaya adanmıştır. Bu teknoloji, Java'nın yabancı işlevleri çağırmasına ve harici belleğe erişmesine olanak tanıyarak programların yerel kütüphanelerle arayüz oluşturma ve yerel verileri işleme yeteneğini geliştirir. Bu çalışma senaryosu, ilk teklifte ayrıntılı olarak açıklanan JNI (Java Yerel Arayüzü) ile ilişkili güvenlik açıklarını ortadan kaldırmaktadır.

Yabancı işlev ve bellek API'si daha önce JDK 19, JDK 20 ve JDK 21'de bir tür deneme çalıştırması önizlemesi olarak gösterilmiş ve JDK 22'de sonlandırılması önerilmiştir. En son sürüm, üç boyutta geliştirmeler içerir; yerel dizeler, istemcilere program aracılığıyla C dili işlev tanımlayıcıları oluşturma yetkisi veriyor ve Yerel Erişimi Etkinleştir JAR dosyası bildirim niteliğini kullanıma sunuyor. İkinci özelliğin konuşlandırılması, yürütülebilir JAR dosyalarının, --enable-native-access komut satırı seçeneğine başvurmadan, kısıtlanmış yöntemleri proaktif olarak çağırmasını sağlayarak kritik bir role sahiptir.

JDK 22'nin resmi olarak 19 Mart 2024'te tanıtılması bekleniyor. Java'nın bu sürümü, Oracle'dan yarım yıllık bir yedeklemeyle birlikte sunulacak bir Özellik sürümü olarak tanımlanıyor. Bu, yeni tanıtılan yineleme olan ve sekiz yıldan az olmamak üzere sürdürülmesi garanti edilen Uzun Süreli Destek (LTS) sürümü olan JDK 21'in tam tersidir. Ayrıca Oracle dışındaki teknoloji firmaları da hizmetlerini daha uzun JDK 22 desteği sağlayacak şekilde genişletebilirler. Standart Java güncellemelerinin olağan döngüsü altı ayda bir gerçekleşirken, LTS sürümleri iki yılda bir piyasaya sürülüyor.

JDK 22'nin lansmanına yönelik planlama, aynı zamanda, örnek ana yöntemlerin yanı sıra dize şablonları ve isimsiz sınıflar gibi özellikler de dahil olmak üzere, daha önce önizlemesi verilen diğer ilgi çekici olasılıklarla da işaretlenmiştir. JDK 22'deki ilk özellik için hazırlıklar da sürüyor; Java dosyalarının ayrıştırılması, dönüştürülmesi ve oluşturulması için tasarlanmış bir sınıf dosyası API'sinin yanı sıra tek başlangıçlı değişmez değer tutucular olarak hizmet veren hesaplanmış sabitler.

JDK 22'nin yaygın kullanıma sunulmasından önce, gelecek yılın ilk aylarında bir dizi yavaşlama aşamasından geçmesi ve ardından Şubat 2024'te iki sürüm adayının sunumunun yapılması planlanıyor. Java'nın bu ileriye dönük adımı, birlikte çalışabilirlik ve gelişmiş yaklaşım gibi yönleri birleştiriyor Yerel dosya süreçlerinin yönetilmesine yönelik yaklaşım, programlama dünyasının geleceğinin, AppMaster gibi bu ilerlemeyi destekleyen platformlara ait olduğu hissini veriyor. AppMaster, modern yazılım geliştirmede etkili bir role sahiptir; çünkü geliştiricilere, çeşitli teknoloji özelliklerini entegre etme özgürlüğü ile uygulamalarda yenilik yapma yetkisi verir ve böylece süreci daha verimli ve amaca uygun hale getirir.