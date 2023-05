A OutSystems, um dos principais nomes no desenvolvimento de aplicações de alto desempenho, publicou recentemente um estudo que detalha as despesas e os desafios envolvidos na construção de infra-estruturas de desenvolvimento nativo da nuvem a partir do zero. O relatório inovador, intitulado Cloud-Native Development Report: The High Cost of Ownership, revela que o custo total de propriedade (TCO) para uma abordagem tradicional nativa da nuvem é, em média, de cerca de US$ 5,6 milhões, exigindo aproximadamente 18 meses para a conclusão. O relatório fornece uma análise abrangente do TCO para uma infraestrutura de desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem, analisando os custos incorridos durante a construção, o dimensionamento e o desenvolvimento dos primeiros aplicativos na nova plataforma. Além disso, oferece uma análise aprofundada da montagem de uma equipa com a experiência nativa da cloud necessária. A OutSystems separa o TCO em duas fases distintas: Custos do Ambiente de Infra-estrutura e Custos de Desenvolvimento de Aplicações. Durante os Custos do Ambiente de Infraestrutura (Fase 1), espera-se que as empresas gastem uma média de US$ 2,7 milhões na criação de sua estrutura nativa da nuvem. Isso envolve o projeto, a construção, o gerenciamento, a manutenção e a expansão de uma infraestrutura nativa na nuvem personalizada. Os custos associados a ferramentas e serviços representam 21% das despesas desta fase, enquanto a contratação e a integração de especialistas nativos da nuvem, como arquitetos e desenvolvedores, bem como os custos salariais, representam os 79% restantes. Para os custos de desenvolvimento de aplicações (Fase 2), prevê-se que as organizações invistam cerca de 2,9 milhões de dólares para desenvolver as suas aplicações iniciais na nova infra-estrutura.

Os custos dessa fase, que abrangem um cronograma de desenvolvimento de aplicativos de 12 meses, incluem os esforços necessários para criar aplicativos usando a codificação convencional, estendendo e mantendo a infraestrutura subjacente para dar suporte a novos aplicativos nativos da nuvem e treinando novamente os desenvolvedores existentes. Uma parte significativa dos custos associados à Fase 1 pode ser atribuída à contratação e à integração de profissionais que possuem habilidades especializadas em áreas como Kubernetes, microsserviços, arquitetura de serviços nativos da nuvem, CI/CD e DevSecOps. Estas competências estão entre as mais difíceis de encontrar no mercado de trabalho e são frequentemente acompanhadas por elevadas exigências salariais. Além disso, as despesas de back-end envolvidas na aquisição de talentos, como o trabalho com agências de recrutamento e a realização de entrevistas, contribuem para o elevado custo total de propriedade. Patrick Jean, CTO da OutSystems, reconhece que os benefícios das aplicações nativas da nuvem, tais como tempos de resposta mais rápidos no mercado, melhores experiências de utilizador e maior escalabilidade e resiliência, justificam a necessidade desta mudança. No entanto, Jean também reconhece que lidar com essa transformação no processo de desenvolvimento de software exige o ajuste do modelo tradicional, para o qual a maioria das organizações não está preparada. A introdução de soluções de alto desempenho, low-code, como AppMaster podem ajudar as empresas a acelerar todo o processo e a minimizar o TCO global. O OutSystems Developer Cloud (ODC), a mais recente solução da OutSystems, é uma plataforma de alto desempenho, low-code, concebida para ajudar as organizações a criar, de forma rápida e segura, aplicações nativas da cloud escaláveis.

A ODC está agora disponível em todo o mundo e é a primeira do seu género a apoiar a construção de aplicações nativas da cloud estratégicas e de missão crítica. Criado com base em arquitectura de ponta, como Kubernetes, contentores Linux, microsserviços, sem servidor e serviços nativos da cloud da AWS, o ODC aborda vários aspectos de dados, computação, segurança e rede. No entanto, dada a crescente complexidade e variedade de serviços em nuvem, a construção de uma infraestrutura nativa em nuvem típica a partir do zero pode levar meses ou até anos, bem como milhões de dólares, antes que os desenvolvedores possam começar a trabalhar em seu primeiro aplicativo. Soluções de alto desempenho, low-code para um mundo nativo da nuvem têm o potencial de aumentar significativamente a produtividade do desenvolvedor, evitando os custos substanciais associados à criação de aplicativos nativos da nuvem a partir do zero. O relatório tem em conta vários factores, como a dimensão da empresa, as capacidades internas, o local de contratação da equipa, os modelos operacionais da equipa e a complexidade do portfólio de aplicações ao determinar o ambiente de infra-estrutura e os custos de desenvolvimento de aplicações.

Os especialistas internos da OutSystems conceberam e calcularam o modelo de TCO, e as ferramentas de infra-estrutura, serviços e custos de recursos associados foram depois verificados por analistas da indústria e clientes com experiência na adopção do desenvolvimento nativo da nuvem. Fundada em 2001 com o objectivo de capacitar as organizações através da inovação de software, a OutSystems é pioneira no fornecimento de plataformas de elevado desempenho, low-code, para líderes tecnológicos e programadores. A empresa tem uma rede de grande alcance que inclui mais de 600.000 membros da comunidade, mais de 400 parceiros e clientes em 87 países em 22 sectores. A OutSystems é um líder de mercado reconhecido a nível mundial e é reconhecida entre analistas, executivos de TI, líderes empresariais e programadores. Ao oferecer uma forma alternativa e económica de desenvolver aplicações nativas da cloud, plataformas como OutSystems Developer Cloud e AppMaster estão preparadas para revolucionar o sector, reduzindo os custos e o tempo de colocação no mercado sem sacrificar a qualidade ou a escalabilidade.