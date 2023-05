OutSystems, een toonaangevende naam in high-performance applicatieontwikkeling, heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd waarin de kosten en uitdagingen van het opbouwen van een cloud-native ontwikkelingsinfrastructuur vanaf nul worden gedetailleerd. Het baanbrekende rapport, getiteld Cloud-Native Development Report: The High Cost of Ownership, onthult dat de total cost of ownership (TCO) voor een traditionele cloud-native aanpak gemiddeld rond de 5,6 miljoen dollar ligt en ongeveer 18 maanden in beslag neemt. Het rapport biedt een uitgebreid overzicht van de TCO voor een cloud-native applicatieontwikkelingsinfrastructuur door de kosten te analyseren die worden gemaakt bij het bouwen, schalen en ontwikkelen van de eerste apps op het nieuwe platform. Daarnaast biedt het een diepgaand onderzoek naar het samenstellen van een team met de nodige cloud-native expertise. OutSystems verdeelt de TCO in twee afzonderlijke fasen: Infrastructuur Omgevingskosten en Applicatie Ontwikkelingskosten. Tijdens Infrastructure Environment Costs (fase 1) zullen bedrijven naar verwachting gemiddeld 2,7 miljoen dollar besteden aan het creëren van hun cloud-native framework. Dit omvat het ontwerp, de bouw, het beheer, het onderhoud en de uitbreiding van een op maat gemaakte cloud-native infrastructuur. De kosten in verband met tools en diensten zijn goed voor 21% van de uitgaven in deze fase, terwijl het inhuren en inwerken van cloud-native specialisten, zoals architecten en ontwikkelaars, en salariskosten de resterende 79% uitmaken. Voor de kosten van applicatieontwikkeling (fase 2) zullen organisaties naar verwachting ongeveer 2,9 miljoen dollar investeren in de ontwikkeling van hun eerste apps op de nieuwe infrastructuur.

De kosten voor deze fase, die een applicatieontwikkelingsperiode van 12 maanden bestrijken, omvatten de inspanningen die nodig zijn om apps te bouwen met conventionele codering, het uitbreiden en onderhouden van de onderliggende infrastructuur om nieuwe cloud-native apps te ondersteunen, en het omscholen van bestaande ontwikkelaars. Een aanzienlijk deel van de kosten van fase 1 kan worden toegeschreven aan het aannemen en inwerken van professionals met gespecialiseerde vaardigheden op gebieden als Kubernetes, microservices, cloud-native dienstenarchitectuur, CI/CD en DevSecOps. Deze vaardigheden behoren tot de meest uitdagende om te vinden op de arbeidsmarkt en gaan vaak gepaard met hoge salariseisen. Bovendien dragen de backend-uitgaven die gemoeid zijn met het aantrekken van talent, zoals het werken met wervingsbureaus en het voeren van gesprekken, bij aan de hoge total cost of ownership. Patrick Jean, CTO van OutSystems, erkent dat de voordelen van cloud-native applicaties, zoals snellere marktreactietijden, verbeterde gebruikerservaringen en verbeterde schaalbaarheid en veerkracht, de noodzaak van deze verschuiving rechtvaardigen. Jean erkent echter ook dat het omgaan met deze transformatie in het softwareontwikkelingsproces een aanpassing van het traditionele model vereist, waarop de meeste organisaties niet zijn voorbereid. Het introduceren van krachtige, low-code oplossingen zoals AppMaster kan bedrijven helpen om zowel het hele proces te versnellen als de totale TCO te minimaliseren. OutSystems Developer Cloud (ODC), de nieuwste oplossing van OutSystems, is een high-performance, low-code platform ontworpen om organisaties te helpen bij het snel en veilig creëren van schaalbare cloud-native applicaties.

ODC is nu wereldwijd algemeen beschikbaar en is de eerste in zijn soort die de bouw van strategische, bedrijfskritische cloud-native apps ondersteunt. Gebouwd op geavanceerde architectuur zoals Kubernetes, Linux containers, microservices, serverless en AWS native cloud services, pakt ODC verschillende aspecten van data, computing, beveiliging en netwerken aan. Gezien de toenemende complexiteit en verscheidenheid van clouddiensten kan het opbouwen van een typische cloud-native infrastructuur vanaf nul echter maanden of zelfs jaren duren, evenals miljoenen dollars, voordat ontwikkelaars aan hun eerste applicatie kunnen beginnen. Krachtige, low-code oplossingen voor een cloud-native wereld hebben het potentieel om de productiviteit van ontwikkelaars aanzienlijk te verhogen en tegelijkertijd de aanzienlijke kosten te vermijden die gepaard gaan met het van de grond af opbouwen van cloud-native toepassingen. Het rapport houdt rekening met verschillende factoren, zoals bedrijfsgrootte, in-house mogelijkheden, locatie waar teams worden ingehuurd, bedrijfsmodellen voor teams en complexiteit van het app-portfolio bij het bepalen van de infrastructuuromgeving en de kosten voor applicatieontwikkeling.

De interne experts van OutSystems hebben het TCO-model ontworpen en berekend, en de bijbehorende infrastructuurtools, diensten en resourcekosten zijn vervolgens geverifieerd door industrieanalisten en klanten met ervaring in de adoptie van cloud-native ontwikkeling. OutSystems, opgericht in 2001 met als doel organisaties in staat te stellen door middel van software-innovatie, is een pionier in het leveren van krachtige, low-code platforms voor technologieleiders en -ontwikkelaars. Het bedrijf heeft een uitgebreid netwerk dat meer dan 600.000 communityleden, meer dan 400 partners en klanten in 87 landen in 22 sectoren omvat. OutSystems is een wereldwijd erkende marktleider en staat bekend bij analisten, IT-managers, bedrijfsleiders en ontwikkelaars. Door het aanbieden van een alternatieve, kosteneffectieve manier om cloud-native applicaties te ontwikkelen, zijn platformen zoals OutSystems Developer Cloud en AppMaster klaar om een revolutie in de industrie teweeg te brengen, waarbij zowel de kosten als de time-to-market worden verlaagd zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of schaalbaarheid.