OutSystems, azienda leader nello sviluppo di applicazioni ad alte prestazioni, ha recentemente pubblicato una ricerca che illustra nel dettaglio le spese e le sfide legate alla costruzione di un'infrastruttura di sviluppo cloud-native da zero. L'innovativo rapporto, intitolato Cloud-Native Development Report: The High Cost of Ownership, rivela che il costo totale di proprietà (TCO) per un approccio cloud-native tradizionale si aggira in media intorno ai 5,6 milioni di dollari e richiede circa 18 mesi per il completamento. Il rapporto fornisce una ripartizione completa del TCO di un'infrastruttura di sviluppo di applicazioni cloud-native, analizzando i costi sostenuti durante la costruzione, la scalabilità e lo sviluppo delle prime applicazioni sulla nuova piattaforma. Inoltre, offre un esame approfondito dell'assemblaggio di un team con le necessarie competenze cloud-native. OutSystems separa il TCO in due fasi distinte: Costi dell'ambiente infrastrutturale e Costi di sviluppo delle applicazioni. Durante i costi dell'ambiente infrastrutturale (fase 1), le aziende dovrebbero spendere in media 2,7 milioni di dollari per creare il loro framework cloud-native. Ciò comporta la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione e l'espansione di un'infrastruttura cloud-native personalizzata. I costi associati a strumenti e servizi rappresentano il 21% delle spese di questa fase, mentre l'assunzione e l'inserimento di specialisti cloud-native, come architetti e sviluppatori, e i costi salariali costituiscono il restante 79%. Per quanto riguarda i costi di sviluppo delle applicazioni (fase 2), si prevede che le aziende investano circa 2,9 milioni di dollari per sviluppare le loro applicazioni iniziali sulla nuova infrastruttura.

I costi di questa fase, che copre un arco temporale di 12 mesi per lo sviluppo delle applicazioni, comprendono gli sforzi necessari per creare le applicazioni utilizzando la codifica convenzionale, estendere e mantenere l'infrastruttura sottostante per supportare le nuove applicazioni cloud-native e riqualificare gli sviluppatori esistenti. Una parte significativa dei costi associati alla Fase 1 può essere attribuita all'assunzione e all'onboarding di professionisti che possiedono competenze specialistiche in aree quali Kubernetes, microservizi, architettura dei servizi cloud-native, CI/CD e DevSecOps. Queste competenze sono tra le più difficili da trovare sul mercato del lavoro e sono spesso accompagnate da richieste di salari elevati. Inoltre, le spese di back-end coinvolte nell'acquisizione dei talenti, come la collaborazione con le agenzie di reclutamento e la conduzione di colloqui, contribuiscono all'elevato costo totale di proprietà. Patrick Jean, CTO di OutSystems, riconosce che i vantaggi delle applicazioni cloud-native, come i tempi di risposta più rapidi al mercato, il miglioramento dell'esperienza degli utenti e la maggiore scalabilità e resilienza, giustificano la necessità di questo passaggio. Tuttavia, Jean riconosce anche che questa trasformazione del processo di sviluppo del software richiede un adeguamento del modello tradizionale, a cui la maggior parte delle organizzazioni non è preparata. L'introduzione di soluzioni ad alte prestazioni, come low-code, può aiutare le aziende ad accelerare l'intero processo di sviluppo del software. AppMaster può aiutare le aziende ad accelerare l'intero processo e a ridurre al minimo il TCO complessivo. OutSystems Developer Cloud (ODC), l'ultima soluzione di OutSystems, è una piattaforma low-code ad alte prestazioni progettata per assistere le aziende nella creazione rapida e sicura di applicazioni cloud-native scalabili.

ODC è ora disponibile in tutto il mondo ed è la prima nel suo genere a supportare la creazione di applicazioni cloud-native strategiche e mission-critical. Basato su architetture all'avanguardia come Kubernetes, container Linux, microservizi, serverless e servizi cloud nativi di AWS, ODC affronta vari aspetti di dati, elaborazione, sicurezza e rete. Tuttavia, data la crescente complessità e varietà dei servizi cloud, la costruzione di una tipica infrastruttura cloud-native da zero potrebbe richiedere mesi o addirittura anni, oltre a milioni di dollari, prima che gli sviluppatori possano iniziare a lavorare sulla loro prima applicazione. Le soluzioni low-code ad alte prestazioni per un mondo cloud-nativo hanno il potenziale per aumentare in modo significativo la produttività degli sviluppatori, evitando i costi sostanziali associati alla creazione di applicazioni cloud-native da zero. Il rapporto prende in considerazione diversi fattori, come le dimensioni dell'azienda, le capacità interne, il luogo di assunzione del team, i modelli operativi del team e la complessità del portafoglio di applicazioni nel determinare l'ambiente infrastrutturale e i costi di sviluppo delle applicazioni.

Gli esperti interni di OutSystems hanno progettato e calcolato il modello TCO, e gli strumenti infrastrutturali, i servizi e i costi delle risorse associati sono stati poi verificati da analisti del settore e da clienti con esperienza nell'adozione dello sviluppo cloud-native. Fondata nel 2001 con l'obiettivo di potenziare le organizzazioni attraverso l'innovazione del software, OutSystems è un pioniere nella fornitura di piattaforme low-code ad alte prestazioni per leader tecnologici e sviluppatori. L'azienda dispone di un'ampia rete che comprende oltre 600.000 membri della comunità, più di 400 partner e clienti in 87 Paesi e 22 settori. OutSystems è un leader di mercato riconosciuto a livello globale ed è rinomato tra gli analisti, i dirigenti IT, i business leader e gli sviluppatori. Offrendo un modo alternativo ed economico per sviluppare applicazioni cloud-native, piattaforme come OutSystems Developer Cloud e OutSystems Developer Cloud sono destinate a rivoluzionare il mercato. AppMaster sono destinate a rivoluzionare il settore, riducendo i costi e il time-to-market senza sacrificare la qualità o la scalabilità.