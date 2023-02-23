Компания OutSystems, лидер в области разработки высокопроизводительных приложений, недавно опубликовала исследование, в котором подробно описаны затраты и проблемы, связанные с созданием инфраструктуры разработки облачных приложений с нуля. Новаторский отчет под названием Cloud-Native Development Report: Высокая стоимость владения", показывает, что общая стоимость владения (TCO) для традиционного облачно-нативного подхода составляет в среднем около 5,6 млн долларов США и требует примерно 18 месяцев для завершения. В отчете представлен полный анализ совокупной стоимости владения (TCO) для инфраструктуры разработки приложений на основе облачных технологий путем анализа затрат, понесенных в процессе создания, масштабирования и разработки первых приложений на новой платформе. Кроме того, в отчете подробно рассматривается процесс сбора команды, обладающей необходимыми знаниями в области облачных технологий. OutSystems разделяет TCO на два отдельных этапа: Затраты на инфраструктурную среду и Затраты на разработку приложений. На этапе "Затраты на инфраструктуру" (фаза 1) компании должны потратить в среднем $2,7 млн на создание своей облачно-нативной среды. Это включает в себя проектирование, создание, управление, обслуживание и расширение созданной на заказ инфраструктуры облачных вычислений. Затраты, связанные с инструментами и услугами, составляют 21% расходов на этом этапе, в то время как наем и привлечение специалистов по облачным технологиям, таких как архитекторы и разработчики, а также расходы на заработную плату составляют оставшиеся 79%. Что касается расходов на разработку приложений (фаза 2), то предполагается, что организации вложат примерно 2,9 млн долларов США в разработку своих первоначальных приложений на новой инфраструктуре.

Расходы на этом этапе, который охватывает 12-месячный период разработки приложений, включают усилия, необходимые для создания приложений с использованием обычного кодирования, расширения и поддержки базовой инфраструктуры для поддержки новых облачных приложений, а также переподготовки существующих разработчиков. Значительная часть затрат, связанных с Фазой 1, может быть отнесена к найму и привлечению специалистов, обладающих специальными навыками в таких областях, как Kubernetes, микросервисы, архитектура облачных нативных сервисов, CI/CD и DevSecOps. Эти навыки являются одними из самых сложных для поиска на рынке труда и часто сопровождаются высокими требованиями к заработной плате. Кроме того, расходы на привлечение талантов, такие как работа с кадровыми агентствами и проведение собеседований, усугубляют высокую совокупную стоимость владения. Патрик Жан, технический директор OutSystems, признает, что преимущества облачных приложений, такие как более быстрое реагирование на рынок, улучшенный пользовательский опыт, повышенная масштабируемость и отказоустойчивость, оправдывают необходимость такого перехода. Однако Жан также признает, что для того, чтобы справиться с этой трансформацией процесса разработки программного обеспечения, необходимо скорректировать традиционную модель, к чему большинство организаций не готовы. Внедрение высокопроизводительных решений low-code, таких как AppMaster может помочь компаниям как ускорить весь процесс, так и минимизировать общую стоимость владения. OutSystems Developer Cloud (ODC), новейшее решение компании OutSystems, представляет собой высокопроизводительную платформу low-code, призванную помочь организациям быстро и безопасно создавать масштабируемые облачные нативные приложения.

ODC уже доступен по всему миру и является первым в своем роде решением для поддержки создания стратегических, критически важных облачных приложений. Построенный на основе передовых архитектур, таких как Kubernetes, Linux-контейнеры, микросервисы, бессерверные и собственные облачные сервисы AWS, ODC затрагивает различные аспекты данных, вычислений, безопасности и сетей. Однако, учитывая растущую сложность и разнообразие облачных сервисов, создание типичной облачно-нативной инфраструктуры с нуля может занять месяцы или даже годы, а также миллионы долларов, прежде чем разработчики смогут начать работу над своим первым приложением. Высокопроизводительные решения low-code для облачно-нативного мира способны значительно повысить производительность труда разработчиков, избежав при этом существенных затрат, связанных с созданием облачно-нативных приложений с нуля. При определении инфраструктурной среды и стоимости разработки приложений в отчете учитываются различные факторы, такие как размер компании, внутренние возможности, место найма команды, модели работы команды и сложность портфеля приложений.

Внутренние эксперты OutSystems разработали и рассчитали модель TCO, а соответствующие инфраструктурные инструменты, сервисы и затраты на ресурсы были затем проверены отраслевыми аналитиками и клиентами, имеющими опыт внедрения облачной нативной разработки. Основанная в 2001 году с целью расширения возможностей организаций посредством инноваций в области программного обеспечения, компания OutSystems является пионером в предоставлении высокопроизводительных платформ low-code для технологических лидеров и разработчиков. Компания имеет широкую сеть, включающую более 600 000 членов сообщества, более 400 партнеров и клиентов в 87 странах в 22 отраслях. OutSystems является всемирно признанным лидером рынка и известна среди аналитиков, ИТ-руководителей, бизнес-лидеров и разработчиков. Предлагая альтернативный, экономически эффективный способ разработки облачных приложений, такие платформы, как OutSystems Developer Cloud и OutSystems Developer Cloud. AppMaster способны произвести революцию в отрасли, сократив затраты и время выхода на рынок без ущерба для качества и масштабируемости.