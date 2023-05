OutSystems, ein führender Anbieter im Bereich der Entwicklung von Hochleistungsanwendungen, hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die die Kosten und Herausforderungen beim Aufbau einer Cloud-Native-Entwicklungsinfrastruktur von Grund auf aufzeigt. Der bahnbrechende Bericht mit dem Titel Cloud-Native Development Report: The High Cost of Ownership" zeigt, dass die Gesamtbetriebskosten (TCO) für einen traditionellen Cloud-Native-Ansatz im Durchschnitt bei 5,6 Millionen US-Dollar liegen und etwa 18 Monate bis zur Fertigstellung benötigen. Der Bericht bietet eine umfassende Aufschlüsselung der TCO für eine Cloud-native Anwendungsentwicklungsinfrastruktur, indem er die Kosten analysiert, die während des Aufbaus, der Skalierung und der Entwicklung der ersten Anwendungen auf der neuen Plattform entstehen. Darüber hinaus wird der Aufbau eines Teams mit der notwendigen Cloud-Native-Expertise eingehend untersucht. OutSystems unterteilt die TCO in zwei verschiedene Phasen: Kosten der Infrastrukturumgebung und Kosten der Anwendungsentwicklung. Bei den Kosten für die Infrastrukturumgebung (Phase 1) wird davon ausgegangen, dass Unternehmen durchschnittlich 2,7 Millionen US-Dollar für die Erstellung ihres Cloud-nativen Frameworks ausgeben. Dies umfasst die Entwicklung, den Aufbau, die Verwaltung, die Wartung und die Erweiterung einer maßgeschneiderten Cloud-nativen Infrastruktur. Die Kosten im Zusammenhang mit Tools und Services machen 21 % der Ausgaben in dieser Phase aus, während die Einstellung und das Onboarding von Cloud-Native-Spezialisten wie Architekten und Entwicklern sowie die Gehaltskosten die restlichen 79 % ausmachen. Bei den Kosten für die Anwendungsentwicklung (Phase 2) wird davon ausgegangen, dass die Unternehmen rund 2,9 Millionen US-Dollar investieren, um ihre ersten Anwendungen auf der neuen Infrastruktur zu entwickeln.

Die Kosten für diese Phase, die sich über einen Zeitrahmen von 12 Monaten für die Anwendungsentwicklung erstrecken, umfassen den Aufwand für die Erstellung von Anwendungen mit herkömmlicher Kodierung, die Erweiterung und Wartung der zugrunde liegenden Infrastruktur zur Unterstützung neuer Cloud-nativer Anwendungen sowie die Umschulung vorhandener Entwickler. Ein erheblicher Teil der mit Phase 1 verbundenen Kosten kann der Einstellung und dem Onboarding von Fachleuten zugeschrieben werden, die über spezielle Fähigkeiten in Bereichen wie Kubernetes, Microservices, Cloud-native Service-Architektur, CI/CD und DevSecOps verfügen. Diese Fähigkeiten gehören zu den am schwierigsten zu findenden auf dem Arbeitsmarkt und gehen oft mit hohen Gehaltsforderungen einher. Darüber hinaus tragen die mit der Talentakquise verbundenen Backend-Kosten, wie die Zusammenarbeit mit Personalvermittlern und die Durchführung von Vorstellungsgesprächen, zu den hohen Gesamtbetriebskosten bei. Patrick Jean, CTO von OutSystems, räumt ein, dass die Vorteile von Cloud-nativen Anwendungen, wie schnellere Reaktionszeiten auf dem Markt, verbesserte Nutzererfahrungen sowie höhere Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit, die Notwendigkeit dieser Umstellung rechtfertigen. Jean erkennt jedoch auch an, dass die Bewältigung dieses Wandels im Softwareentwicklungsprozess eine Anpassung des traditionellen Modells erfordert, worauf die meisten Unternehmen nicht vorbereitet sind. Die Einführung von Hochleistungslösungen wie low-code AppMaster kann Unternehmen helfen, den gesamten Prozess zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten zu minimieren. OutSystems Developer Cloud (ODC), die neueste Lösung von OutSystems, ist eine hochleistungsfähige Plattform ( low-code), die Unternehmen dabei unterstützt, schnell und sicher skalierbare Cloud-native Anwendungen zu entwickeln.

ODC ist ab sofort weltweit verfügbar und ist die erste ihrer Art, die die Entwicklung strategischer, unternehmenskritischer Cloud-nativer Anwendungen unterstützt. ODC basiert auf modernsten Architekturen wie Kubernetes, Linux-Containern, Microservices, Serverless und nativen AWS-Cloud-Services und berücksichtigt verschiedene Aspekte von Daten, Computing, Sicherheit und Netzwerken. Angesichts der zunehmenden Komplexität und Vielfalt von Cloud-Services kann es jedoch Monate oder sogar Jahre dauern, eine typische Cloud-native Infrastruktur von Grund auf aufzubauen, und Millionen von Dollar verschlingen, bevor Entwickler mit der Arbeit an ihrer ersten Anwendung beginnen können. Leistungsstarke Lösungen ( low-code) für eine Cloud-native Welt haben das Potenzial, die Produktivität von Entwicklern erheblich zu steigern und gleichzeitig die erheblichen Kosten zu vermeiden, die mit dem Aufbau von Cloud-nativen Anwendungen von Grund auf verbunden sind. Der Bericht berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Unternehmensgröße, interne Fähigkeiten, Standort der Teams, Betriebsmodelle der Teams und die Komplexität des App-Portfolios bei der Bestimmung der Infrastrukturumgebung und der Kosten für die Anwendungsentwicklung.

Die internen Experten von OutSystems haben das TCO-Modell entworfen und berechnet, und die damit verbundenen Infrastruktur-Tools, Services und Ressourcenkosten wurden anschließend von Branchenanalysten und Kunden mit Erfahrung bei der Einführung von Cloud-nativer Entwicklung überprüft. OutSystems wurde 2001 mit dem Ziel gegründet, Unternehmen durch Software-Innovationen zu unterstützen, und ist ein Pionier bei der Bereitstellung von leistungsstarken low-code Plattformen für Technologieführer und Entwickler. Das Unternehmen verfügt über ein weitreichendes Netzwerk mit über 600.000 Community-Mitgliedern, mehr als 400 Partnern und Kunden in 87 Ländern und 22 Branchen. OutSystems ist ein weltweit anerkannter Marktführer und genießt bei Analysten, IT-Führungskräften, Geschäftsführern und Entwicklern ein hohes Ansehen. Plattformen wie die OutSystems Developer Cloud und die OutSystems Developer Cloud bieten eine alternative, kosteneffiziente Möglichkeit, Cloud-native Anwendungen zu entwickeln. AppMaster bereit, die Branche zu revolutionieren, indem sie sowohl die Kosten als auch die Zeit bis zur Markteinführung reduzieren, ohne dabei Abstriche bei der Qualität oder Skalierbarkeit zu machen.