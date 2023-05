OutSystems, wiodąca firma w dziedzinie rozwoju wysokowydajnych aplikacji, opublikowała niedawno badania szczegółowo opisujące wydatki i wyzwania związane z budową infrastruktury cloud-native development od podstaw. Przełomowy raport, zatytułowany Cloud-Native Development Report: The High Cost of Ownership, ujawnia, że całkowity koszt posiadania (TCO) dla tradycyjnego podejścia cloud-native wynosi średnio około 5,6 miliona dolarów i wymaga około 18 miesięcy na ukończenie. Raport przedstawia kompleksowy podział TCO dla infrastruktury rozwoju aplikacji w chmurze poprzez analizę kosztów poniesionych podczas budowania, skalowania i rozwoju pierwszych aplikacji na nowej platformie. Dodatkowo, oferuje dogłębną analizę zebrania zespołu z niezbędnym doświadczeniem w zakresie cloud-native. OutSystems dzieli TCO na dwie odrębne fazy: Infrastructure Environment Costs i Application Development Costs. Podczas Infrastructure Environment Costs (Phase 1), oczekuje się, że przedsiębiorstwa wydadzą średnio 2,7 miliona dolarów na stworzenie swojego cloud-native framework. Obejmuje to projektowanie, budowę, zarządzanie, utrzymanie i rozbudowę zbudowanej na zamówienie infrastruktury cloud-native. Koszty związane z narzędziami i usługami stanowią 21% wydatków w tej fazie, podczas gdy zatrudnianie i przyjmowanie na pokład specjalistów w dziedzinie cloud-native, takich jak architekci i programiści, a także koszty wynagrodzeń stanowią pozostałe 79%. W przypadku kosztów rozwoju aplikacji (faza 2), przewiduje się, że organizacje zainwestują około 2,9 miliona dolarów, aby stworzyć swoje pierwsze aplikacje na nowej infrastrukturze.

Koszty tej fazy, które obejmują 12-miesięczny okres rozwoju aplikacji, obejmują wysiłki wymagane do zbudowania aplikacji przy użyciu konwencjonalnego kodowania, rozszerzenia i utrzymania infrastruktury bazowej do obsługi nowych aplikacji w chmurze oraz przekwalifikowania istniejących programistów. Znaczną część kosztów związanych z fazą 1 można przypisać zatrudnieniu i włączeniu do zespołu specjalistów, którzy posiadają specjalistyczne umiejętności w takich obszarach jak Kubernetes, mikroserwisy, architektura usług cloud-native, CI/CD i DevSecOps. Te umiejętności należą do najtrudniejszych do znalezienia na rynku pracy i często towarzyszą im wysokie wymagania płacowe. Dodatkowo, wydatki backendowe związane z pozyskiwaniem talentów, takie jak współpraca z agencjami rekrutacyjnymi i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, przyczyniają się do wysokiego całkowitego kosztu posiadania. Patrick Jean, CTO firmy OutSystems, przyznaje, że korzyści płynące z zastosowania aplikacji cloud-native, takie jak szybszy czas reakcji rynku, lepsze doświadczenia użytkowników oraz zwiększona skalowalność i odporność, uzasadniają potrzebę tej zmiany. Jean dostrzega jednak również, że poradzenie sobie z tą transformacją w procesie tworzenia oprogramowania wymaga dostosowania tradycyjnego modelu, na co większość organizacji nie jest przygotowana. Wprowadzenie wysokowydajnych, low-code rozwiązań, takich jak np. AppMaster może pomóc firmom zarówno przyspieszyć cały proces, jak i zminimalizować całkowite TCO. OutSystems Developer Cloud (ODC), najnowsze rozwiązanie firmy OutSystems, jest wysokowydajną, low-code platformą zaprojektowaną, aby pomóc organizacjom w szybkim i bezpiecznym tworzeniu skalowalnych aplikacji cloud-native.

ODC jest już ogólnie dostępna na całym świecie i jest pierwszym tego typu rozwiązaniem wspierającym budowę strategicznych, krytycznych aplikacji cloud-native. Zbudowany na najnowocześniejszej architekturze, takiej jak Kubernetes, kontenery linuksowe, mikroserwisy, serverless i natywne usługi chmurowe AWS, ODC zajmuje się różnymi aspektami danych, obliczeń, bezpieczeństwa i sieci. Jednak biorąc pod uwagę rosnącą złożoność i różnorodność usług chmurowych, zbudowanie od podstaw typowej infrastruktury cloud-native może zająć miesiące lub nawet lata, a także miliony dolarów, zanim programiści będą mogli rozpocząć pracę nad pierwszą aplikacją. Wydajne, low-code rozwiązania dla świata cloud-native mają potencjał, aby znacząco zwiększyć produktywność deweloperów, jednocześnie unikając znacznych kosztów związanych z budowaniem aplikacji cloud-native od podstaw. Raport uwzględnia różne czynniki, takie jak wielkość firmy, możliwości wewnętrzne, miejsce zatrudnienia zespołu, modele operacyjne zespołu oraz złożoność portfela aplikacji przy określaniu środowiska infrastrukturalnego i kosztów rozwoju aplikacji.

Wewnętrzni eksperci OutSystems zaprojektowali i obliczyli model TCO, a powiązane narzędzia infrastrukturalne, usługi i koszty zasobów zostały następnie zweryfikowane przez analityków branżowych i klientów z doświadczeniem w przyjmowaniu rozwoju cloud-native. Założona w 2001 roku z myślą o wzmocnieniu pozycji organizacji poprzez innowacje w oprogramowaniu, firma OutSystems jest pionierem w dostarczaniu wysokowydajnych, low-code platform dla liderów technologii i deweloperów. Firma posiada szeroką sieć, która obejmuje ponad 600 000 członków społeczności, ponad 400 partnerów i klientów w 87 krajach w 22 branżach. OutSystems jest globalnie uznanym liderem rynku i cieszy się uznaniem wśród analityków, szefów IT, liderów biznesu i deweloperów. Oferując alternatywny, opłacalny sposób tworzenia aplikacji w chmurze, platformy takie jak OutSystems Developer Cloud i AppMaster mają szansę zrewolucjonizować branżę, zmniejszając zarówno koszty, jak i czas wprowadzania na rynek bez poświęcania jakości lub skalowalności.