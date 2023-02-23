Yüksek performanslı uygulama geliştirmede lider bir isim olan OutSystems, yakın zamanda bulut yerel geliştirme altyapısını sıfırdan oluşturmaya ilişkin harcamaları ve zorlukları ayrıntılarıyla açıklayan bir araştırma yayınladı. Bulutta Yerel Geliştirme Raporu: Yüksek Sahiplik Maliyeti başlıklı çığır açan rapor, geleneksel bir bulutta yerel yaklaşımın toplam sahip olma maliyetinin (TCO) ortalama 5,6 milyon dolar olduğunu ve tamamlanması için yaklaşık 18 ay gerektiğini ortaya koyuyor. Rapor, yeni platformda ilk uygulamaları oluşturma, ölçeklendirme ve geliştirme sırasında ortaya çıkan maliyetleri analiz ederek bulutta yerel bir uygulama geliştirme altyapısı için toplam sahip olma maliyetinin kapsamlı bir dökümünü sunar. Ek olarak, gerekli bulut yerel uzmanlığına sahip bir ekip oluşturma konusunda derinlemesine bir inceleme sunar. OutSystems, TCO'yu iki farklı aşamaya ayırır: Altyapı Ortam Maliyetleri ve Uygulama Geliştirme Maliyetleri. Altyapı Ortam Maliyetleri sırasında (Aşama 1), işletmelerin kendi bulut yerel çerçevelerini oluşturmak için ortalama 2,7 milyon dolar harcaması bekleniyor. Bu, özel olarak oluşturulmuş bir bulut tabanlı altyapının tasarımını, inşasını, yönetimini, bakımını ve genişletilmesini içerir. Araçlar ve hizmetlerle ilgili maliyetler bu aşamanın giderlerinin %21'ini oluştururken, mimarlar ve geliştiriciler gibi bulutta yerel uzmanları işe alma ve işe alma ile maaş maliyetleri kalan %79'u oluşturuyor. Uygulama Geliştirme Maliyetleri (Aşama 2) için, kuruluşların ilk uygulamalarını yeni altyapı üzerinde geliştirmek için yaklaşık 2,9 milyon $ yatırım yapması bekleniyor.

12 aylık bir uygulama geliştirme zaman çizelgesini kapsayan bu aşamanın maliyetleri, geleneksel kodlamayı kullanarak uygulamalar oluşturmak, yeni bulut yerel uygulamaları desteklemek için temel altyapıyı genişletmek ve sürdürmek ve mevcut geliştiricileri yeniden eğitmek için gereken çabaları içerir. 1. Aşama ile ilişkili maliyetlerin önemli bir kısmı, Kubernetes, mikro hizmetler, bulutta yerel hizmet mimarisi, CI/CD ve DevSecOps gibi alanlarda uzmanlaşmış becerilere sahip profesyonellerin işe alınmasına ve işe alınmasına bağlanabilir. Bu beceriler, iş piyasasında bulunması en zor olan beceriler arasındadır ve genellikle yüksek maaş taleplerini beraberinde getirir. Ayrıca, işe alım ajanslarıyla çalışmak ve mülakatlar yapmak gibi yetenek edinimiyle ilgili arka uç harcamaları, yüksek toplam sahip olma maliyetine katkıda bulunur. OutSystems'in CTO'su Patrick Jean, daha hızlı pazar yanıt süreleri, iyileştirilmiş kullanıcı deneyimleri ve gelişmiş ölçeklenebilirlik ve esneklik gibi bulut yerel uygulamaların faydalarının bu geçişe duyulan ihtiyacı haklı çıkardığını kabul ediyor. Bununla birlikte Jean, yazılım geliştirme sürecindeki bu dönüşümle başa çıkmanın, çoğu kuruluşun hazırlıklı olmadığı geleneksel modeli ayarlamayı gerektirdiğinin de farkındadır. AppMaster gibi yüksek performanslı, low-code çözümler sunmak, şirketlerin hem tüm süreci hızlandırmasına hem de genel TCO'yu en aza indirmesine yardımcı olabilir. OutSystems Developer Cloud (ODC), OutSystems'in en yeni çözümü, kuruluşlara hızlı ve güvenli bir şekilde ölçeklenebilir bulut tabanlı uygulamalar oluşturma konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış yüksek performanslı, low-code bir platformdur.

ODC artık dünya genelinde genel olarak kullanılabilir ve stratejik, görev açısından kritik bulut yerel uygulamalarının oluşturulmasını destekleyen türünün ilk örneğidir. Kubernet'ler, Linux kapsayıcılar, mikro hizmetler, sunucusuz ve AWS yerel bulut hizmetleri gibi son teknoloji mimari üzerine inşa edilen ODC, veri, bilgi işlem, güvenlik ve ağ oluşturmanın çeşitli yönlerini ele alır. Bununla birlikte, bulut hizmetlerinin artan karmaşıklığı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, tipik bir bulut yerel altyapısını sıfırdan oluşturmak, geliştiricilerin ilk uygulamaları üzerinde çalışmaya başlamadan önce aylar hatta yıllar ve hatta milyonlarca dolar alabilir. Bulut tabanlı bir dünya için yüksek performanslı, low-code çözümler, geliştirici üretkenliğini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahipken, sıfırdan yerel bulut uygulamaları oluşturmayla ilişkili önemli maliyetlerden kaçınır. Rapor, altyapı ortamını ve uygulama geliştirme maliyetlerini belirlerken şirket büyüklüğü, şirket içi yetenekler, ekip işe alma yeri, ekip işletim modelleri ve uygulama portföyünün karmaşıklığı gibi çeşitli faktörleri dikkate alır.

OutSystems'in dahili uzmanları TCO modelini tasarlayıp hesapladı ve ilgili altyapı araçları, hizmetleri ve kaynak maliyetleri daha sonra sektör analistleri ve bulutta yerel geliştirmeyi benimseme konusunda deneyimli müşteriler tarafından doğrulandı. Kurumları yazılım yeniliği yoluyla güçlendirmek amacıyla 2001 yılında kurulan OutSystems, teknoloji liderleri ve geliştiriciler için yüksek performanslı, low-code platformlar sağlamada öncüdür. Şirket, 22 sektörde 87 ülkede 600.000'den fazla topluluk üyesini, 400'den fazla ortağı ve müşteriyi içeren geniş kapsamlı bir ağa sahiptir. OutSystems, dünya çapında tanınan bir pazar lideridir ve analistler, BT yöneticileri, iş liderleri ve geliştiriciler arasında tanınmaktadır. OutSystems Developer Cloud ve AppMaster gibi platformlar, yerel bulut uygulamaları geliştirmek için alternatif, uygun maliyetli bir yol sunarak, kaliteden veya ölçeklenebilirlikten ödün vermeden hem maliyetleri hem de pazara sunma süresini azaltarak sektörde devrim yaratmaya hazırlanıyor.