OutSystems ، الاسم الرائد في تطوير التطبيقات عالية الأداء ، نشرت مؤخرًا بحثًا يوضح بالتفصيل النفقات والتحديات التي ينطوي عليها إنشاء البنية التحتية للتطوير السحابي الأصلية من البداية. يكشف التقرير الرائد ، بعنوان تقرير تطوير السحابة الأصلية: التكلفة العالية للملكية ، أن التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لنهج السحابة الأصلية التقليدي يبلغ متوسطها حوالي 5.6 مليون دولار ، وتتطلب حوالي 18 شهرًا لإكمالها. يقدم التقرير تفصيلاً شاملاً لـ TCO للبنية التحتية لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية من خلال تحليل التكاليف المتكبدة خلال إنشاء التطبيقات الأولى وتوسيع نطاقها وتطويرها على النظام الأساسي الجديد. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر فحصًا متعمقًا لتجميع فريق يتمتع بالخبرة اللازمة في السحابة الأصلية. تقسم OutSystems التكلفة الإجمالية للملكية إلى مرحلتين متميزتين: تكاليف بيئة البنية التحتية وتكاليف تطوير التطبيقات. خلال تكاليف بيئة البنية التحتية (المرحلة 1) ، من المتوقع أن تنفق الشركات ما متوسطه 2.7 مليون دولار على إنشاء إطار العمل السحابي الأصلي. يتضمن ذلك التصميم والبناء والإدارة والصيانة والتوسع للبنية التحتية السحابية الأصلية المصممة خصيصًا. تمثل التكاليف المرتبطة بالأدوات والخدمات 21٪ من نفقات هذه المرحلة ، في حين أن التوظيف والإعداد للمتخصصين في السحابة الأصلية ، مثل المهندسين المعماريين والمطورين ، بالإضافة إلى تكاليف الرواتب ، تشكل النسبة المتبقية البالغة 79٪. بالنسبة لتكاليف تطوير التطبيقات (المرحلة 2) ، من المتوقع أن تستثمر المؤسسات ما يقرب من 2.9 مليون دولار لتطوير تطبيقاتها الأولية على البنية التحتية الجديدة.

تشمل تكاليف هذه المرحلة ، التي تمتد على جدول زمني لتطوير التطبيقات مدته 12 شهرًا ، الجهود المطلوبة لإنشاء تطبيقات باستخدام الترميز التقليدي ، وتوسيع وصيانة البنية التحتية الأساسية لدعم تطبيقات السحابة الأصلية الجديدة ، وإعادة تدريب المطورين الحاليين. يمكن أن يُعزى جزء كبير من التكاليف المرتبطة بالمرحلة الأولى إلى التوظيف والإعداد للمهنيين الذين يمتلكون مهارات متخصصة في مجالات مثل Kubernetes ، والخدمات المصغرة ، وهندسة الخدمات السحابية الأصلية ، و CI / CD ، و DevSecOps. تعد هذه المهارات من بين أكثر المهارات صعوبة في العثور عليها في سوق العمل وغالبًا ما تكون مصحوبة بمتطلبات رواتب عالية. بالإضافة إلى ذلك ، تساهم النفقات الخلفية التي ينطوي عليها اكتساب المواهب ، مثل العمل مع وكالات التوظيف وإجراء المقابلات ، في ارتفاع التكلفة الإجمالية للملكية. يقر باتريك جين ، كبير التكنولوجيا في OutSystems ، بأن فوائد التطبيقات السحابية الأصلية ، مثل أوقات استجابة السوق الأسرع ، وتجارب المستخدم المحسنة ، وقابلية التوسع والمرونة المحسّنة ، تبرر الحاجة إلى هذا التحول. ومع ذلك ، تدرك جين أيضًا أن التعامل مع هذا التحول في عملية تطوير البرمجيات يتطلب تعديل النموذج التقليدي ، والذي لم تستعد له معظم المنظمات. يمكن أن يساعد تقديم حلول عالية الأداء low-code مثل AppMaster الشركات على تسريع العملية بأكملها وتقليل إجمالي تكلفة الملكية (TCO) بشكل عام. OutSystems Developer Cloud (ODC) ، أحدث حلول OutSystems ، هو نظام أساسي عالي الأداء low-code مصمم لمساعدة المؤسسات في إنشاء تطبيقات سحابية أصلية قابلة للتطوير بشكل سريع وآمن.

يتوفر الآن ODC بشكل عام في جميع أنحاء العالم وهو الأول من نوعه الذي يدعم إنشاء تطبيقات السحابة الأصلية الإستراتيجية والمهمة ذات المهام الحرجة. استنادًا إلى بنية متطورة مثل Kubernetes وحاويات Linux والخدمات المصغرة والخدمات السحابية الأصلية بدون خادم و AWS ، يعالج ODC جوانب مختلفة من البيانات والحوسبة والأمان والشبكات. ومع ذلك ، نظرًا للتعقيد المتزايد وتنوع الخدمات السحابية ، فقد يستغرق إنشاء بنية أساسية سحابية أصلية نموذجية من البداية شهورًا أو حتى سنوات ، بالإضافة إلى ملايين الدولارات ، قبل أن يتمكن المطورون من بدء العمل على تطبيقهم الأول. تتمتع الحلول عالية الأداء low-code لعالم السحابة الأصلية بإمكانية زيادة إنتاجية المطورين بشكل كبير مع تجنب التكاليف الكبيرة المرتبطة بإنشاء تطبيقات السحابة الأصلية من الألف إلى الياء. يأخذ التقرير في الاعتبار عوامل مختلفة ، مثل حجم الشركة والقدرات الداخلية وموقع تعيين الفريق ونماذج تشغيل الفريق وتعقيد محفظة التطبيقات عند تحديد بيئة البنية التحتية وتكاليف تطوير التطبيقات.

قام الخبراء الداخليون في OutSystems بتصميم وحساب نموذج التكلفة الإجمالية للملكية ، ثم تم التحقق من أدوات البنية التحتية والخدمات وتكاليف الموارد المرتبطة بها من قبل محللي الصناعة والعملاء من ذوي الخبرة في تبني تطوير السحابة الأصلية. تأسست OutSystems في عام 2001 بهدف تمكين المؤسسات من خلال ابتكار البرمجيات ، وهي شركة رائدة في توفير منصات عالية الأداء low-code لقادة ومطوّري التكنولوجيا. تمتلك الشركة شبكة واسعة النطاق تضم أكثر من 600000 عضو في المجتمع وأكثر من 400 شريك وعملاء في 87 دولة في 22 صناعة. OutSystems هي شركة رائدة في السوق معترف بها عالميًا وتشتهر بين المحللين والمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات وقادة الأعمال والمطورين. من خلال تقديم طريقة بديلة وفعالة من حيث التكلفة لتطوير التطبيقات السحابية الأصلية ، تستعد الأنظمة الأساسية مثل OutSystems Developer Cloud و AppMaster لإحداث ثورة في الصناعة ، مما يقلل التكاليف والوقت المستغرق في السوق دون التضحية بالجودة أو قابلية التوسع.