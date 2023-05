OutSystems, leader dans le développement d'applications de haute performance, a récemment publié une étude détaillant les dépenses et les défis liés à la construction d'une infrastructure de développement cloud-native à partir de zéro. Ce rapport novateur, intitulé Cloud-Native Development Report : The High Cost of Ownership, révèle que le coût total de possession (TCO) d'une approche cloud-native traditionnelle s'élève en moyenne à environ 5,6 millions de dollars et qu'il faut compter environ 18 mois pour l'achever. Le rapport fournit une analyse complète du coût total de possession d'une infrastructure de développement d'applications cloud-native en analysant les coûts encourus tout au long de la construction, de la mise à l'échelle et du développement des premières applications sur la nouvelle plateforme. En outre, il offre un examen approfondi de la constitution d'une équipe disposant de l'expertise nécessaire en matière de cloud-native. OutSystems divise le coût total de possession en deux phases distinctes : Les coûts de l'environnement d'infrastructure et les coûts de développement des applications. Au cours de la phase 1, les entreprises devraient dépenser en moyenne 2,7 millions de dollars pour créer leur cadre de travail "cloud-native". Il s'agit de la conception, de la construction, de la gestion, de la maintenance et de l'extension d'une infrastructure cloud-native sur mesure. Les coûts associés aux outils et aux services représentent 21 % des dépenses de cette phase, tandis que le recrutement et l'intégration de spécialistes "cloud-native", tels que les architectes et les développeurs, ainsi que les coûts salariaux, constituent les 79 % restants. En ce qui concerne les coûts de développement des applications (phase 2), les organisations devraient investir environ 2,9 millions de dollars pour développer leurs applications initiales sur la nouvelle infrastructure.

Les coûts de cette phase, qui s'étendent sur un calendrier de développement d'applications de 12 mois, comprennent les efforts requis pour créer des applications à l'aide du codage traditionnel, l'extension et la maintenance de l'infrastructure sous-jacente pour prendre en charge les nouvelles applications natives du cloud, et le recyclage des développeurs existants. Une part importante des coûts associés à la phase 1 peut être attribuée à l'embauche et à l'intégration de professionnels qui possèdent des compétences spécialisées dans des domaines tels que Kubernetes, les microservices, l'architecture de services cloud-native, CI/CD et DevSecOps. Ces compétences sont parmi les plus difficiles à trouver sur le marché du travail et s'accompagnent souvent d'exigences salariales élevées. En outre, les dépenses liées à l'acquisition de talents, telles que la collaboration avec des agences de recrutement et la conduite d'entretiens, contribuent à augmenter le coût total de possession. Patrick Jean, directeur technique d'OutSystems, reconnaît que les avantages des applications natives dans le nuage, tels que les temps de réponse plus rapides sur le marché, l'amélioration de l'expérience utilisateur, l'extensibilité et la résilience accrues, justifient la nécessité de ce changement. Cependant, Jean reconnaît également que cette transformation du processus de développement de logiciels nécessite l'adaptation du modèle traditionnel, ce à quoi la plupart des organisations ne sont pas préparées. L'introduction de solutions performantes, telles que low-code, peut aider les entreprises à accélérer l'ensemble du processus de développement logiciel. AppMaster peut aider les entreprises à accélérer l'ensemble du processus et à minimiser le coût total de possession. OutSystems Developer Cloud (ODC), la dernière solution d'OutSystems, est une plateforme haute performance, low-code, conçue pour aider les organisations à créer rapidement et en toute sécurité des applications cloud-natives évolutives.

L'ODC est maintenant disponible dans le monde entier et est le premier de son genre à soutenir la construction d'applications cloud-natives stratégiques et critiques. Construit sur une architecture de pointe telle que Kubernetes, les conteneurs Linux, les microservices, le serverless et les services cloud natifs AWS, l'ODC aborde divers aspects des données, de l'informatique, de la sécurité et de la mise en réseau. Cependant, compte tenu de la complexité et de la variété croissantes des services cloud, la mise en place d'une infrastructure cloud native typique à partir de zéro peut prendre des mois, voire des années, ainsi que des millions de dollars, avant que les développeurs ne puissent commencer à travailler sur leur première application. Les solutions hautes performances low-code pour un monde "cloud-native" ont le potentiel d'augmenter considérablement la productivité des développeurs tout en évitant les coûts substantiels associés à la création d'applications "cloud-native" à partir de zéro. Le rapport prend en compte différents facteurs, tels que la taille de l'entreprise, les capacités internes, le lieu de recrutement de l'équipe, les modèles de fonctionnement de l'équipe et la complexité du portefeuille d'applications lors de la détermination de l'environnement d'infrastructure et des coûts de développement d'applications.

Les experts internes d'OutSystems ont conçu et calculé le modèle TCO, et les outils d'infrastructure associés, les services et les coûts des ressources ont ensuite été vérifiés par des analystes de l'industrie et des clients ayant une expérience dans l'adoption du développement cloud-native. Fondée en 2001 dans le but d'autonomiser les organisations grâce à l'innovation logicielle, OutSystems est un pionnier dans la fourniture de plates-formes haute performance, low-code, pour les leaders technologiques et les développeurs. L'entreprise dispose d'un réseau étendu qui comprend plus de 600 000 membres de la communauté, plus de 400 partenaires et des clients dans 87 pays et dans 22 secteurs d'activité. OutSystems est un leader du marché mondialement reconnu et est réputé parmi les analystes, les responsables informatiques, les chefs d'entreprise et les développeurs. En offrant un moyen alternatif et rentable de développer des applications cloud-natives, des plateformes comme OutSystems Developer Cloud et OutSystems Developer Cloud sont prêtes à révolutionner l'industrie. AppMaster sont prêtes à révolutionner l'industrie, en réduisant à la fois les coûts et les délais de mise sur le marché sans sacrifier la qualité ou l'évolutivité.