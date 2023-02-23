高性能应用开发领域的领先者OutSystems最近发布了一项研究，详细说明了从头构建云原生开发基础设施所涉及的费用和挑战。这份开创性的报告名为《云原生开发报告》：报告显示，传统的云原生方法的总成本（TCO）平均约为560万美元，需要约18个月才能完成。该报告通过分析在新平台上构建、扩展和开发首批应用程序的整个过程中产生的成本，对云原生应用开发基础设施的总拥有成本进行了全面细分。此外，报告还对组建一支具有必要的云原生专业知识的团队进行了深入研究。OutSystems将总成本分为两个不同的阶段：基础设施环境成本和应用开发成本。在基础设施环境成本（第一阶段）中，企业预计将平均花费270万美元来创建其云原生框架。这涉及到定制的云原生基础设施的设计、建设、管理、维护和扩展。与工具和服务相关的成本占这一阶段支出的21%，而雇佣和入职云原生专家，如架构师和开发人员，以及工资成本，占剩余的79%。对于应用开发成本（第二阶段），企业预计将投资大约290万美元，在新的基础设施上开发他们的初始应用。

这一阶段的成本跨越12个月的应用开发时间，包括使用传统编码构建应用所需的努力，扩展和维护基础架构以支持新的云原生应用，以及重新培训现有的开发人员。第一阶段的相关成本有很大一部分可归因于雇用和入职专业人员，他们拥有Kubernetes、微服务、云原生服务架构、CI/CD和DevSecOps等领域的专门技能。这些技能在就业市场上是最具挑战性的，而且往往伴随着高薪要求。此外，人才招聘所涉及的后台费用，如与招聘机构合作和进行面试，也是造成总成本高的原因。OutSystems的首席技术官Patrick Jean承认，云原生应用程序的好处，如更快的市场响应时间，改善用户体验，以及增强可扩展性和弹性，证明了这种转变的必要性。然而，Jean也认识到，应对软件开发过程中的这种转变需要调整传统模式，而大多数组织并没有做好准备。引入高性能、low-code 的解决方案，如 AppMaster可以帮助企业既加快整个流程，又最大限度地降低总体总体成本。OutSystems的最新解决方案OutSystems Developer Cloud（ODC）是一个高性能、low-code 平台，旨在协助企业快速、安全地创建可扩展的云原生应用程序。

ODC现已在全球范围内普及，它是第一个支持构建战略性、关键性云原生应用程序的平台。ODC建立在Kubernetes、Linux容器、微服务、无服务器和AWS原生云服务等前沿架构上，解决了数据、计算、安全和网络等各个方面的问题。然而，鉴于云服务的复杂性和多样性不断增加，从头开始构建一个典型的云原生基础设施可能需要几个月甚至几年的时间，以及数百万美元，然后开发人员才能开始处理他们的第一个应用程序。针对云原生世界的高性能、low-code 解决方案有可能大幅提高开发人员的生产力，同时避免从头开始构建云原生应用程序的大量成本。该报告在确定基础设施环境和应用开发成本时考虑了各种因素，如公司规模、内部能力、团队招聘地点、团队运营模式和应用组合的复杂性。

OutSystems的内部专家设计并计算了总拥有成本模型，相关的基础设施工具、服务和资源成本随后由行业分析师和有采用云原生开发经验的客户进行了验证。OutSystems成立于2001年，旨在通过软件创新增强组织能力，是为技术领导者和开发人员提供高性能、low-code 平台的先驱。该公司拥有广泛的网络，包括60多万名社区成员、400多个合作伙伴和22个行业87个国家的客户。OutSystems是全球公认的市场领导者，在分析师、IT主管、商业领袖和开发人员中享有盛名。通过为开发云原生应用程序提供另一种具有成本效益的方式，OutSystems开发者云和其他平台将彻底改变这个行业。 AppMaster通过提供另一种具有成本效益的方式来开发云原生应用程序，OutSystems Developer Cloud和OutSystems®等平台将彻底改变这个行业，在不牺牲质量和可扩展性的情况下，减少成本和上市时间。