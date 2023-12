Neo4j une forças com AWS para fortalecer IA generativa e minimizar artefatos de IA

Em um movimento importante para fortalecer estruturas generativas de IA, a renomada agência de banco de dados gráficos, Neo4j, revelou um assertivo Acordo de Colaboração Estratégica (SCA) com a Amazon Web Services (AWS). Esta aliança está preparada para aumentar as capacidades da IA ​​generativa, consolidando gráficos de conhecimento e pesquisa vetorial nativa.

Essencialmente, o objetivo desta colaboração é minimizar a ocorrência de distorções generativas de IA, permitindo assim resultados mais precisos, compreensíveis e transparentes. A parceria atende a um obstáculo predominante enfrentado por desenvolvedores que trabalham com grandes modelos de linguagem (LLMs), ao propor uma solução que estabelece memória de longo prazo em LLMs com base em dados e domínios empresariais específicos.

Sudhir Hasbe, diretor de produtos da Neo4j, refletiu recentemente sobre a importância desta parceria, afirmando: “Desde o nosso início como parceiro da AWS em 2013, nossa colaboração mais recente potencializa uma fusão inextricável de tecnologia gráfica e capacidade de computação em nuvem dentro de um novo fase da IA”. Hasbe acrescentou ainda: “Nosso esforço combinado arma as empresas que desejam alavancar a IA generativa com melhor inovação, resultados superiores e a capacidade de liberar todo o potencial de seus dados interconectados em um ritmo incomparável”.

As implicações desta parceria são substanciais. A Neo4j lançou recentemente sua oferta de banco de dados gráfico totalmente gerenciado, Neo4j Aura Professional, no AWS Marketplace, permitindo que os desenvolvedores que trabalham com IA generativa comecem a trabalhar imediatamente. O banco de dados de gráficos do Neo4j está equipado com pesquisa vetorial nativa, um recurso crucial para capturar relacionamentos e padrões evidentes e sutis. Essa capacidade é aproveitada na construção de gráficos de conhecimento, que ampliam a capacidade de raciocínio, capacidade de inferência e recuperação de informações dos sistemas de IA. As capacidades únicas deste banco de dados o posicionam como um banco de dados empresarial preparado para ancorar LLMs, funcionando simultaneamente como uma memória de longo prazo alinhada ao espírito da empresa.

Como parte do compromisso contínuo de ampliar seu conjunto de produtos, a Neo4j também propôs uma nova integração com o Amazon Bedrock. Este serviço totalmente gerenciado simplifica a acessibilidade de modelos básicos de empresas proeminentes de IA por meio de API, capacitando a construção e a expansão de aplicações generativas de IA. Essa integração criativa foi criada para diminuir as distorções de IA, personalizar as experiências do usuário, permitir recuperações completas de respostas durante pesquisas em tempo real e agilizar a criação de gráficos de conhecimento para processar dados não estruturados em dados estruturados para facilitar a assimilação em um gráfico de conhecimento.

Atul Deo, gerente geral da Amazon Bedrock, AWS, valida o compromisso da AWS de capacitar as organizações com um kit de ferramentas de recursos diversificados para construir soluções generativas de IA que se alinhem perfeitamente com as experiências dos clientes, aplicativos e pré-requisitos de negócios. Ecoando seu sentimento, Deo declarou: “Com o banco de dados gráfico do Neo4j e a integração do Amazon Bedrock, nos esforçamos para fornecer aos nossos clientes opções de alto nível para oferecer experiências inigualáveis, inequívocas e personalizadas para seus usuários finais de uma forma totalmente gerenciada”.

Esta parceria notável e os seus processos de integração são contribuições valiosas para a indústria tecnológica e podem significar potencialmente uma mudança de paradigma na IA generativa. Mesmo plataformas no-code como o AppMaster podem aproveitar essa união a seu favor, aproveitando o poder da IA ​​avançada e da computação em nuvem para melhorar a eficiência do desenvolvimento de aplicativos web e móveis.