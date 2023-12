Neo4j schließt sich mit AWS zusammen, um generative KI zu stärken und KI-Artefakte zu minimieren

In einem eindrucksvollen Schritt zur Stärkung generativer KI-Frameworks hat die renommierte Graphdatenbank-Agentur Neo4j eine durchsetzungsfähige strategische Kooperationsvereinbarung (SCA) mit Amazon Web Services (AWS) bekannt gegeben. Diese Allianz ist darauf ausgerichtet, die Fähigkeiten der generativen KI durch die Konsolidierung von Wissensgraphen und der nativen Vektorsuche zu erweitern.

Das Ziel dieser Zusammenarbeit besteht im Wesentlichen darin, das Auftreten generativer KI-Verzerrungen zu minimieren und so genauere, verständlichere und transparentere Ergebnisse zu ermöglichen. Die Partnerschaft beseitigt ein häufiges Hindernis für Entwickler, die mit großen Sprachmodellen (LLMs) arbeiten, indem sie eine Lösung vorschlägt, die ein Langzeitgedächtnis in LLMs aufbaut, das auf spezifischen Unternehmensdaten und -domänen basiert.

Sudhir Hasbe, Chief Product Officer bei Neo4j, äußerte sich kürzlich über die Bedeutung dieser Partnerschaft und erklärte: „Seit unserer Gründung als AWS-Partner im Jahr 2013 ermöglicht unsere jüngste Zusammenarbeit eine untrennbare Verschmelzung von Graph-Technologie und Cloud-Computing-Fähigkeiten in einem neuen Umfeld.“ Phase der KI“. Hasbe fügte weiter hinzu: „Unsere gemeinsamen Anstrengungen statten Unternehmen, die generative KI nutzen möchten, mit besserer Innovation, besseren Ergebnissen und der Fähigkeit aus, das volle Potenzial ihrer vernetzten Daten in einem beispiellosen Tempo freizusetzen.“

Die Auswirkungen dieser Partnerschaft sind erheblich. Neo4j hat kürzlich sein vollständig verwaltetes Graphdatenbank-Angebot Neo4j Aura Professional auf dem AWS Marketplace eingeführt und ermöglicht Entwicklern, die mit generativer KI arbeiten, den Einstieg. Die Diagrammdatenbank von Neo4j ist mit einer nativen Vektorsuche ausgestattet, einer entscheidenden Funktion für die Erfassung sowohl offensichtlicher als auch subtiler Beziehungen und Muster. Diese Fähigkeit wird bei der Erstellung von Wissensgraphen genutzt, die die Denkfähigkeit, die Rückschlussfähigkeit und den Informationsabruf von KI-Systemen verbessern. Die einzigartigen Fähigkeiten dieser Datenbank machen sie zu einer Unternehmensdatenbank, die darauf ausgelegt ist, LLMs zu verankern und gleichzeitig als Langzeitgedächtnis im Einklang mit dem Unternehmensethos zu fungieren.

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für die Erweiterung seiner Produktsuite schlug Neo4j auch eine neue Integration mit Amazon Bedrock vor. Dieser vollständig verwaltete Dienst optimiert den Zugriff auf Basismodelle führender KI-Unternehmen über die API und ermöglicht so den Aufbau und die Skalierung generativer KI-Anwendungen. Diese kreative Integration soll KI-Verzerrungen verringern, Benutzererlebnisse personalisieren, den vollständigen Abruf von Antworten bei Echtzeitsuchen ermöglichen und die Erstellung von Wissensgraphen zur Verarbeitung unstrukturierter Daten in strukturierte Daten beschleunigen, um die Integration in einen Wissensgraphen zu erleichtern.

Atul Deo, General Manager bei Amazon Bedrock, AWS, bestätigt das Engagement von AWS, Unternehmen mit einem vielfältig ausgestatteten Toolkit an Ressourcen auszustatten, um generative KI-Lösungen zu entwickeln, die perfekt auf ihre Kundenerlebnisse, Anwendungen und Geschäftsanforderungen abgestimmt sind. Deo bestätigte seine Meinung und erklärte: „Mit der Graphdatenbank von Neo4j und der Integration von Amazon Bedrock sind wir bestrebt, unseren Kunden erstklassige Optionen zu bieten, um ihren Endbenutzern unübertroffene, eindeutige und maßgeschneiderte Erlebnisse auf vollständig verwaltete Weise zu bieten.“

Diese bemerkenswerte Partnerschaft und ihre Integrationsprozesse sind wertvolle Beiträge für die Technologiebranche und können möglicherweise einen Paradigmenwechsel in der generativen KI bedeuten. Sogar no-code Plattformen wie AppMaster können diese Verbindung zu ihrem Vorteil nutzen und die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher KI und Cloud Computing nutzen, um die Entwicklungseffizienz sowohl von Web- als auch von mobilen Anwendungen zu verbessern.