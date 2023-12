Neo4j unisce le forze con AWS per rafforzare l'intelligenza artificiale generativa e ridurre al minimo gli artefatti dell'IA

In una mossa imponente per rafforzare i framework di intelligenza artificiale generativa, la rinomata agenzia di database a grafo, Neo4j, ha presentato un assertivo accordo di collaborazione strategica (SCA) con Amazon Web Services (AWS). Questa alleanza è pronta ad aumentare le capacità dell’intelligenza artificiale generativa consolidando i grafici della conoscenza e la ricerca vettoriale nativa.

Essenzialmente, lo scopo di questa collaborazione è ridurre al minimo il verificarsi di distorsioni generative dell’IA, consentendo così risultati più accurati, comprensibili e trasparenti. La partnership affronta un ostacolo prevalente affrontato dagli sviluppatori che lavorano con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), proponendo una soluzione che stabilisce una memoria a lungo termine nei LLM radicati in dati e domini aziendali specifici.

Sudhir Hasbe, Chief Product Officer di Neo4j, ha recentemente riflettuto sull'importanza di questa partnership, affermando: "Fin dal nostro inizio come partner AWS nel 2013, la nostra collaborazione più recente potenzia una fusione inestricabile di tecnologia grafica e abilità di cloud computing all'interno di un nuovo fase dell’IA”. Hasbe ha inoltre aggiunto: “Il nostro impegno congiunto fornisce alle imprese che aspirano a sfruttare l’intelligenza artificiale generativa una migliore innovazione, risultati superiori e la capacità di liberare tutto il potenziale dei loro dati interconnessi a un ritmo senza pari”.

Le implicazioni di questa partnership sono sostanziali. Neo4j ha recentemente lanciato la sua offerta di database a grafo completamente gestito, Neo4j Aura Professional, sul mercato AWS, consentendo agli sviluppatori che lavorano con l'intelligenza artificiale generativa di partire con successo. Il database grafico di Neo4j è dotato di ricerca vettoriale nativa, una caratteristica cruciale per catturare relazioni e modelli sia evidenti che sottili. Questa capacità viene sfruttata nella costruzione di grafici della conoscenza, che amplificano la capacità di ragionamento, la capacità di inferenza e il recupero delle informazioni dei sistemi di intelligenza artificiale. Le capacità uniche di questo database lo rendono un database aziendale pronto per ancorare i LLM, funzionando contemporaneamente come una memoria a lungo termine allineata all'etica dell'azienda.

Nell'ambito del costante impegno volto ad estendere la propria suite di prodotti, Neo4j ha anche proposto una nuova integrazione con Amazon Bedrock. Questo servizio completamente gestito semplifica l'accessibilità dei modelli di base di importanti aziende di intelligenza artificiale tramite API, consentendo la creazione e l'espansione di applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Questa integrazione creativa è destinata a ridurre le distorsioni dell’intelligenza artificiale, personalizzare le esperienze degli utenti, consentire il recupero completo delle risposte durante le ricerche in tempo reale e accelerare la creazione di grafici della conoscenza per l’elaborazione di dati non strutturati in dati strutturati per una più facile assimilazione in un grafico della conoscenza.

Atul Deo, direttore generale di Amazon Bedrock, AWS, conferma l'impegno di AWS nel fornire alle organizzazioni un toolkit di risorse diversificato per costruire soluzioni di intelligenza artificiale generativa che si allineino in modo impeccabile alle esperienze dei clienti, alle applicazioni e ai prerequisiti aziendali. Facendo eco al suo sentimento, Deo ha dichiarato: "Con il database grafico di Neo4j e l'integrazione di Amazon Bedrock, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti opzioni di alto livello per offrire esperienze insuperabili, inequivocabili e su misura per i loro utenti finali in modo completamente gestito."

Questa straordinaria partnership e i suoi processi di integrazione rappresentano un prezioso contributo al settore tecnologico e possono potenzialmente significare un cambiamento di paradigma nell’intelligenza artificiale generativa. Anche le piattaforme no-code come AppMaster possono sfruttare questa unione a proprio vantaggio, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale avanzata e del cloud computing per migliorare l’efficienza di sviluppo delle applicazioni web e mobili.