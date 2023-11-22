Neo4j 与 AWS 联手加强生成式 AI 并最大限度地减少 AI 伪影

为了强化生成式 AI 框架，著名的图形数据库机构 Neo4j 与 Amazon Web Services (AWS) 签署了一份明确的战略合作协议 (SCA)。该联盟旨在通过整合知识图和本机向量搜索来增强生成人工智能的能力。

从本质上讲，这种合作的目的是最大限度地减少人工智能生成扭曲的发生，从而使结果更加准确、易于理解和透明。此次合作提出了一种解决方案，在基于特定企业数据和领域的 LLM 中建立长期记忆，解决了使用大型语言模型 (LLM) 的开发人员面临的普遍障碍。

Neo4j 首席产品官 Sudhir Hasbe 最近反思了这一合作伙伴关系的重要性，他表示：“自 2013 年我们成为 AWS 合作伙伴以来，我们最近的合作加强了图技术和云计算能力在一个全新的领域中不可分割的融合。人工智能阶段”。哈斯贝进一步补充道：“我们的共同努力为那些渴望利用生成式人工智能的企业提供更好的创新、卓越的成果以及以无与伦比的速度释放互联数据全部潜力的能力”。

这种伙伴关系的影响是巨大的。 Neo4j 最近在 AWS Marketplace 上推出了完全托管的图形数据库产品 Neo4j Aura Professional，使使用生成式 AI 的开发人员能够立即投入使用。 Neo4j 的图形数据库配备了本机矢量搜索，这是捕获明显和微妙的关系和模式的关键功能。这种能力被用来构建知识图，从而增强人工智能系统的推理能力、推理能力和信息检索能力。该数据库的独特功能使其成为一个为锚定法学硕士而准备的企业数据库，同时充当与公司精神相一致的长期记忆。

作为扩展产品套件的持续承诺的一部分，Neo4j 还提出了与 Amazon Bedrock 的新集成。这项完全托管的服务通过 API 简化了对著名人工智能公司基础模型的访问，从而支持生成式人工智能应用程序的构建和扩展。这种创造性的集成旨在减少人工智能扭曲，个性化用户体验，在实时搜索过程中实现完整的答案检索，并加快知识图谱的创建，将非结构化数据处理为结构化数据，以便更容易地同化到知识图谱中。

AWS Amazon Bedrock 总经理 Atul Deo 证实了 AWS 的承诺，即为组织提供配备多样化的资源工具包，以构建与客户体验、应用程序和业务先决条件完美契合的生成式 AI 解决方案。 Deo 回应了他的观点：“通过 Neo4j 的图形数据库和 Amazon Bedrock 的集成，我们努力为客户提供高级选项，以完全托管的方式为最终用户提供无与伦比、明确且量身定制的体验。”

这种非凡的合作伙伴关系及其集成流程对科技行业做出了宝贵贡献，并可能标志着生成人工智能的范式转变。即使像AppMaster这样的no-code平台也可以利用这种联盟的优势，利用先进的人工智能和云计算的力量来提高 Web 和移动应用程序的开发效率。