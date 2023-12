Neo4j bundelt krachten met AWS om generatieve AI te versterken en AI-artefacten te minimaliseren

In een indrukwekkende stap om generatieve AI-frameworks te versterken, heeft het gerenommeerde grafische databasebureau Neo4j een assertieve Strategic Collaboration Agreement (SCA) onthuld met Amazon Web Services (AWS). Deze alliantie is klaar om de mogelijkheden van generatieve AI te vergroten door kennisgrafieken en native vectorzoekopdrachten te consolideren.

In wezen is het resultaat van deze samenwerking het minimaliseren van het optreden van generatieve AI-vervormingen, waardoor resultaten mogelijk worden die nauwkeuriger, begrijpelijker en transparanter zijn. Het partnerschap pakt een veel voorkomend obstakel aan waarmee ontwikkelaars die met grote taalmodellen (LLM's) werken, te maken krijgen door een oplossing voor te stellen die langetermijngeheugen in LLM's vestigt, gebaseerd op specifieke bedrijfsgegevens en -domeinen.

Sudhir Hasbe, de Chief Product Officer bij Neo4j, reflecteerde onlangs op het belang van dit partnerschap en zei: “Vanaf onze start als AWS-partner in 2013 versterkt onze meest recente samenwerking een onlosmakelijke samensmelting van grafische technologie en cloud computing-vaardigheden binnen een frisse fase van AI”. Hasbe voegde hieraan toe: “Onze gezamenlijke inspanning wapent bedrijven die ernaar streven generatieve AI te benutten met betere innovatie, superieure resultaten en het vermogen om het volledige potentieel van hun onderling verbonden data in een ongeëvenaard tempo te ontketenen.”

De gevolgen van dit partnerschap zijn aanzienlijk. Neo4j heeft onlangs zijn volledig beheerde grafische database-aanbod, Neo4j Aura Professional, op de AWS Marketplace gelanceerd, waardoor ontwikkelaars die met generatieve AI werken, van start kunnen gaan. De grafische database van Neo4j is uitgerust met native vectorzoekfuncties, een cruciale functie voor het vastleggen van zowel duidelijke als subtiele relaties en patronen. Dit vermogen wordt benut bij het construeren van kennisgrafieken, die het redeneervermogen, het gevolgtrekkingsvermogen en het ophalen van informatie van AI-systemen versterken. De unieke mogelijkheden van deze database zorgen ervoor dat het een bedrijfsdatabase is die klaar is om LLM's te verankeren en tegelijkertijd functioneert als een langetermijngeheugen dat is afgestemd op het ethos van het bedrijf.

Als onderdeel van hun voortdurende inzet om hun productsuite uit te breiden, stelde Neo4j ook een nieuwe integratie met Amazon Bedrock voor. Deze volledig beheerde service stroomlijnt de toegankelijkheid van basismodellen van vooraanstaande AI-bedrijven via API, waardoor het bouwen en opschalen van generatieve AI-toepassingen mogelijk wordt gemaakt. Deze creatieve integratie is bedoeld om AI-vervormingen te verminderen, gebruikerservaringen te personaliseren, het ophalen van volledige antwoorden tijdens realtime zoekopdrachten mogelijk te maken en de creatie van kennisgrafieken te versnellen voor het verwerken van ongestructureerde gegevens in gestructureerde gegevens voor eenvoudiger assimilatie in een kennisgrafiek.

Atul Deo, de General Manager bij Amazon Bedrock, AWS, bevestigt de toewijding van AWS om organisaties te voorzien van een divers uitgeruste toolkit met middelen om generatieve AI-oplossingen te bouwen die onberispelijk aansluiten bij hun klantervaringen, applicaties en zakelijke vereisten. In navolging van zijn sentiment zei Deo: “Met de grafische database van Neo4j en de integratie van Amazon Bedrock streven we ernaar onze klanten hoogwaardige opties te bieden om onovertroffen, ondubbelzinnige en op maat gemaakte ervaringen voor hun eindgebruikers te leveren op een volledig beheerde manier.”

Dit opmerkelijke partnerschap en de integratieprocessen ervan zijn waardevolle bijdragen aan de technologie-industrie en kunnen mogelijk een paradigmaverschuiving in generatieve AI betekenen. Zelfs no-code platforms zoals AppMaster kunnen deze unie in hun voordeel benutten en de kracht van geavanceerde AI en cloud computing benutten om de ontwikkelingsefficiëntie van zowel web- als mobiele applicaties te verbeteren.