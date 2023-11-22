Neo4j, Üretken Yapay Zekayı Güçlendirmek ve Yapay Zeka Eserlerini En Aza İndirmek İçin AWS ile Güçlerini Birleştiriyor

Ünlü grafik veritabanı ajansı Neo4j, üretken yapay zeka çerçevelerini güçlendirmeye yönelik önemli bir hamleyle, Amazon Web Services (AWS) ile iddialı bir Stratejik İşbirliği Anlaşması'nı (SCA) açıkladı. Bu ittifak, bilgi grafiklerini ve yerel vektör aramasını birleştirerek üretken yapay zekanın yeteneklerini artırmaya hazırlanıyor.

Temel olarak bu işbirliğinin amacı, üretken yapay zeka çarpıklıklarının oluşumunu en aza indirmek ve böylece daha doğru, anlaşılır ve şeffaf sonuçlara olanak tanımaktır. Ortaklık, belirli kurumsal verilere ve alanlara dayanan LLM'lerde uzun vadeli bellek oluşturan bir çözüm önererek, büyük dil modelleri (LLM'ler) ile çalışan geliştiricilerin karşılaştığı yaygın bir engeli ortadan kaldırıyor.

Neo4j'nin Baş Ürün Sorumlusu Sudhir Hasbe kısa bir süre önce bu ortaklığın önemini şöyle ifade etti: "2013 yılında AWS Çözüm Ortağı olarak başlangıcımızdan bu yana, en son işbirliğimiz, grafik teknolojisi ve bulut bilişim becerisinin yeni bir yaklaşımla ayrılmaz bir şekilde birleştirilmesine olanak sağlıyor. AI aşaması”. Hasbe ayrıca şunları ekledi: "Birleşik çabalarımız, daha iyi inovasyon, üstün sonuçlar ve birbirine bağlı verilerinin tüm potansiyelini benzersiz bir hızda ortaya çıkarma yeteneği ile üretken yapay zekadan yararlanmayı amaçlayan işletmeleri güçlendiriyor".

Bu ortaklığın sonuçları oldukça önemlidir. Neo4j kısa süre önce AWS Marketplace'te tam olarak yönetilen grafik veritabanı teklifi Neo4j Aura Professional'ı piyasaya sürdü ve üretken yapay zeka ile çalışan geliştiricilerin işe koyulmasına olanak tanıdı. Neo4j'nin grafik veritabanı, hem belirgin hem de incelikli ilişkileri ve kalıpları yakalamak için çok önemli bir özellik olan yerel vektör aramayla donatılmıştır. Bu yetenek, yapay zeka sistemlerinin muhakeme yeteneğini, çıkarım kapasitesini ve bilgi alımını güçlendiren bilgi grafiklerinin oluşturulmasında kullanılır. Bu veritabanının benzersiz yetenekleri, onu Yüksek Lisans'ları sabitlemek için hazırlanmış bir kurumsal veritabanı olarak öne çıkarıyor ve aynı zamanda şirketin ahlak anlayışına uygun uzun vadeli bir bellek olarak da işlev görüyor.

Neo4j, ürün paketini genişletme konusundaki devam eden kararlılığının bir parçası olarak Amazon Bedrock ile yeni bir entegrasyon da önerdi. Tamamen yönetilen bu hizmet, önde gelen yapay zeka firmalarının temel modellerine API aracılığıyla erişilebilirliği kolaylaştırıyor ve üretken yapay zeka uygulamalarının oluşturulmasını ve ölçeklendirilmesini güçlendiriyor. Bu yaratıcı entegrasyon, yapay zeka bozulmalarını azaltacak, kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirecek, gerçek zamanlı aramalar sırasında tam yanıt alımını sağlayacak ve bir bilgi grafiğine daha kolay özümsenmesi için yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış verilere dönüştürmek üzere bilgi grafiklerinin oluşturulmasını hızlandıracak şekilde ayarlanmıştır.

Amazon Bedrock AWS Genel Müdürü Atul Deo, AWS'nin, müşteri deneyimleri, uygulamaları ve iş önkoşullarıyla kusursuz bir şekilde uyum sağlayan üretken yapay zeka çözümleri oluşturmaları için kuruluşlara çeşitli donanımlara sahip kaynak araç seti sağlama konusundaki kararlılığını doğruluyor. Deo, bu düşüncesini yineleyerek şunları ifade etti: "Neo4j'nin grafik veri tabanı ve Amazon Bedrock'un entegrasyonuyla, müşterilerimize tamamen yönetilen bir şekilde son kullanıcılarına eşsiz, net ve özel deneyimler sunmak için üst düzey seçenekler sunmaya çalışıyoruz."

Bu dikkate değer ortaklık ve entegrasyon süreçleri, teknoloji endüstrisine değerli katkılardır ve potansiyel olarak üretken yapay zekada bir paradigma değişikliğine işaret edebilir. AppMaster gibi no-code platformlar bile, hem web hem de mobil uygulamaların geliştirme verimliliğini artırmak için gelişmiş yapay zeka ve bulut bilişimin gücünden yararlanarak bu birlikten kendi avantajlarına yararlanabilir.